Die Schweizer U17-Nationalmannschaft startet mit einem Sieg in die Weltmeisterschaft in Katar. Das Team von Nationalcoach Lugi Pisino schlägt die Elfenbeinküste mit 4:1.

Bei sehr hohen Temperaturen trafen Captain Gil Zufferey (YB/12.), Adrien Llukes (Sion/41.), Giacomo Koloto (Basel/53.) und Jill Stiel (Zürich/67.). Damit gelang der Schweiz schon ein grosser Schritt Richtung Sechzehntelfinals. Die ersten zwei von jeder der zwölf Gruppen kommen in die K.o.-Runde. Die besten acht Gruppendritten komplettieren das Tableau.

Weiter geht es für die Schweizer am Freitag gegen Südkorea, das sein erstes Gruppenspiel gegen Mexiko gewann. Bislang ist die SFV-Auswahl auf dieser Juniorenstufe noch ohne Niederlage an Weltmeisterschaften. Die einzige bisherige Teilnahme endete 2009 mit dem Sieg von Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez und Co.