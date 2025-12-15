Thorsten Fink muss in Genk abtreten Keystone

Thorsten Fink ist nach anderthalb Jahren den Trainerjob bei Genk los.

Der Klub begründete die Massnahme mit zuletzt wechselhaften Ergebnissen und den schwankenden Leistungen der Mannschaft. Belgiens Leader Union Saint-Gilloise hat nach 18 Spieltagen bereits 14 Punkte mehr auf dem Konto als Genk.

Ende November hatte Fink im Rahmen der Europa League seinen ehemaligen Klub FC Basel in Genk empfangen und die Partie 2:1 gewonnen. Fink wirkte von Juli 2009 bis Oktober 2011 am Rheinknie und holte in beiden Jahren den Meistertitel.