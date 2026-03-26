  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WM-Playoffs Gennaro Gattusos Team vor entscheidenden Tagen

SDA

26.3.2026 - 05:00

Gennaro Gattuso gibt vor dem Spiel gegen Nordirland Auskunft
Gennaro Gattuso gibt vor dem Spiel gegen Nordirland Auskunft
Keystone

Vier Weltmeister-Titel hat Italien schon. Nun droht die stolze Fussball-Nation, die dritte WM nacheinander zu verpassen. Die Stimmung ist angespannt. Der Verbandspräsident spricht über Reformen.

Keystone-SDA

26.03.2026, 05:00

Vor den Playoffs gibt sich Gennaro Gattuso betont entspannt und selbstbewusst. «Jeder weiss, was für uns auf dem Spiel steht und wie wichtig dieses Spiel für uns ist. Wir tun, was wir tun müssen, mit grosser Gelassenheit», sagte der italienische Nationaltrainer und Weltmeister von 2006 vor dem Halbfinal-Showdown gegen Nordirland.

Italien droht zum dritten Mal nacheinander die WM-Endrunde zu verpassen. 48 Mannschaften beim Mega-Event in den USA, Kanada und Mexiko und die Squadra Azzurra ist nicht dabei? Für den vierfachen Weltmeister wäre das eine sportliche Katastrophe.

Gattuso: «Ich glaube fest an diese Mannschaft»

Gattuso weiss das natürlich. Und vielleicht redet der 48-Jährige, der seine Trainerkarriere beim FC Sion begonnen hat, genau deshalb sein Team stark. «Diese Spieler sind keine Anfänger. Sie haben viel gewonnen, sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft», sagte er im Trainingslager in Florenz. «Ich glaube fest an diese Mannschaft. Wir haben eine grosse Chance, und wir wollen keine Ausreden.»

Die wollen die italienischen Fans auch nicht. Unter vielen Anhängern ist die Stimmung skeptisch und angespannt. Schon in der Gruppenphase sahen sich die Nationalspieler mehrmals heftigen Unmutsbekundungen ausgesetzt.

Beim späten 2:0-Sieg in der Republik Moldau sprach Gattuso in diesem Zusammenhang noch von einer Schande, nach der demütigenden 1:4-Niederlage zum Abschluss gegen Gruppensieger Norwegen bat er um Verzeihung. Der frühere Mittelfeldspieler verantwortet seit dem vergangenen Sommer eine Auswahl, die schon länger im Tief steckt.

Schlechte Erfahrungen mit Playoffs

«Im Sport dreht sich alles um Zyklen, aber dieser im Fussball dauert schon viel zu lange», sagte Italiens Sportminister Andrea Abodi jüngst. Quasi eine ganze Generation italienischer Kinder hat keine Erinnerungen an ein WM-Spiel ihrer Nationalmannschaft.

«Für Generationen von Italienern war die Weltmeisterschaft die Zeit, in der das Land zusammenkam und unsere Flagge schwenkte», sagte Abodi der Zeitung «La Stampa» und ergänzte: «Unser Nationalgefühl geht heute über den Fussball hinaus, aber es wäre trotzdem schön, diese Emotionen mit jüngeren Fans zu teilen.»

Die bis dato letzte Partie der Italiener bei einer WM-Endrunde war das 0:1 gegen Uruguay am 24. Juni 2014 in Brasilien. Der viermalige Weltmeister schied in der Gruppenphase aus. 2018 scheiterte die Squadra Azzurra in den Playoffs der Qualifikation an Schweden. Vier Jahre später bedeutete eine Niederlage gegen Nordmazedonien das Ende aller WM-Träume.

Wales oder Bosnien-Herzegowina wäre der Finalgegner

Der Negativtrend, der durch den überraschenden Titel bei der Europameisterschaft 2021 kurz unterbrochen wurde, hat in Italien Diskussionen angestossen, die weit über die Nationalmannschaft hinausgehen. Mit einem neuen Nachwuchskonzept will Verbandspräsident Gabriele Gravina den italienischen Fussball nach vorne bringen.

Aus seiner Sicht werde bislang zu viel Wert auf Taktik gelegt. Man müsse sich von defensiven Herangehensweisen lösen, bei denen das «Gewinnen um jeden Preis» im Vordergrund steht, erklärte er. Kurzfristig hilft das jedoch natürlich nicht und auch Gravina würde wohl auch Erfolge in den Playoffs gerne nehmen, die nicht schön herausgespielt sind.

Setzen sich die Italiener am Donnerstag in Bergamo gegen Nordirland durch, heisst der Gegner im Final am kommenden Dienstag entweder Wales oder Bosnien-Herzegowina. Gegen Nordirland hat Italien seit 1958 nicht mehr verloren. Sechs Siege und zwei Unentschieden gab es seitdem. In den letzten sieben Partien davon blieb Italien ohne Gegentor.

Klappt es mit der Qualifikation, trifft Gattusos Team bei der WM in der Gruppe B auf die Schweiz, Kanada und Katar.

Meistgelesen

ICE-Beamte «helfen» nun an US-Flughäfen – lösen aber nur noch mehr Unmut aus
Schweizer Prediger Ramadan wegen Vergewaltigung verurteilt
«Die Menschen über mir verbrannten an meiner Stelle»

Videos aus dem Ressort

Meier und Hischier spielen die Stars-Abwehr schwindelig

Meier und Hischier spielen die Stars-Abwehr schwindelig

25.03.2026

Josi trifft gegen die San Jose Sharks

Josi trifft gegen die San Jose Sharks

25.03.2026

Kimmich: «Wir haben uns noch nicht mit dem Gegner beschäftigt»

Kimmich: «Wir haben uns noch nicht mit dem Gegner beschäftigt»

Nimmt die DFB-Elf die kommenden Länderspiele auf die leichte Schulter? DFB-Kapitän Joshua Kimmich erklärt, dass es bislang noch keine Videoanalyse zum Gegner gab und man die Chance nutzen wolle Abläufe auf dem Platz zu trainieren.

24.03.2026

Meier und Hischier spielen die Stars-Abwehr schwindelig

Meier und Hischier spielen die Stars-Abwehr schwindelig

Josi trifft gegen die San Jose Sharks

Josi trifft gegen die San Jose Sharks

Kimmich: «Wir haben uns noch nicht mit dem Gegner beschäftigt»

Kimmich: «Wir haben uns noch nicht mit dem Gegner beschäftigt»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nationalteam. Freuler blickt einem spannenden Saisonabschluss entgegen

NationalteamFreuler blickt einem spannenden Saisonabschluss entgegen

Afrika-Cup. Senegal zieht nach Titel-Aberkennung vor Sportgerichtshof

Afrika-CupSenegal zieht nach Titel-Aberkennung vor Sportgerichtshof

Bundesrat auf Instagram bedroht. Ex-Fussballer Kay Voser steht wegen Drohungen vor Zürcher Gericht

Bundesrat auf Instagram bedrohtEx-Fussballer Kay Voser steht wegen Drohungen vor Zürcher Gericht