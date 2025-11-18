  1. Privatkunden
Päckli-Trick Gericht in Bülach verurteilt Ex-FCZ-Spieler Denoon wegen Betrugs

SDA

18.11.2025 - 14:41

Das Bezirksgericht Bülach hat den Ex-FCZ-Fussballer Daniel Denoon wegen gewerbsmässigen Betrugs verurteilt. Er betrog den Versandhändler Galaxus um über 70'000 Franken mit manipulierten Retour-Päckli. (Archivbild)
Das Bezirksgericht Bülach hat den Ex-FCZ-Fussballer Daniel Denoon wegen gewerbsmässigen Betrugs verurteilt. Er betrog den Versandhändler Galaxus um über 70'000 Franken mit manipulierten Retour-Päckli. (Archivbild)
Keystone

Das Bezirksgericht Bülach hat den ehemaligen FCZ-Fussballer Daniel Denoon wegen gewerbsmässigen Betrugs schuldig gesprochen. Er betrog Galaxus mit einem Päckli-Trick um über 70'000 Franken.

Keystone-SDA

18.11.2025, 14:41

18.11.2025, 15:00

Denoon wurde im abgekürzten Verfahren zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt. Die Probezeit beträgt zwei Jahre. Der Richter bestätigte den zwischen der Staatsanwaltschaft und dem Beschuldigten ausgehandelten Urteilsvorschlag nach einer kurzen Verhandlung am Dienstagnachmittag.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Da es sich um ein abgekürztes Verfahren handelt, sind die Möglichkeiten für einen Weiterzug des Entscheids an das Zürcher Obergericht jedoch stark eingeschränkt.

