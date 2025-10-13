Sei dabei, wenn die Nati am 18. November auf den Kosovo trifft. Keystone

Wenn die Schweizer Nati auf den Kosovo trifft, sind Emotionen garantiert. Wir schicken dich mit deiner Begleitung zum WM-Quali-Spiel der Nati in Pristina am 18. November – inklusive allem, was das Fanherz begehrt.

Redaktion blue News Dominik Müller

blue News sagt Danke – und will etwas zurückgeben Die Welt ist manchmal ganz schön herausfordernd und die Nachrichtenlage kann einen schon mal nachdenklich stimmen. Gerade deshalb möchten wir euch etwas zurückgeben : In den kommenden Monaten verlosen wir regelmässig tolle Preise – exklusiv für unsere treuen Leserinnen und Leser!

Freut euch auf tolle Gewinnchancen, von einmaligen Erlebnissen bis hin zu begehrten Tickets und attraktiven Überraschungen. Mitmachen ist ganz einfach: Dranbleiben und das Formular ausfüllen.

Lasst uns gemeinsam für gute Laune sorgen – denn ihr macht unser Newsportal erst besonders. Viel Glück und danke, dass ihr Teil unserer Community seid! Mehr anzeigen

Du bist ein grosser Fan der Schweizer Nati – und willst sie nicht nur am Bildschirm feiern, sondern live im Stadion anfeuern? Dann ist das deine Chance! blue News schickt dich und deine Begleitung in Zusammenarbeit mit unserem Partner TRAVELclub auf eine 2-tägige Fanreise ab Zürich nach Pristina zum WM-Qualifikationsspiel Kosovo – Schweiz.

Bis anhin ist die Nati voll auf Kurs Richtung WM 2026. Im letzten Spiel der Quali am 18. November erwartet unsere Mannschaft einen Gegner mit mindestens fünf Spieler, die in der Schweiz aufgewachsen sind. Auch unser Kapitän Granit Xhaka hat seine Wurzeln im Kosovo und geniesst dort grosse Beliebtheit. Grosse Emotionen sind garantiert.

Das Fadil-Vokrri-Stadion mit seinen 14'000 Plätzen wird zu diesem Fussball-Fest garantiert bis auf den letzten Platz voll sein. Und du kannst mitfeiern: Unser Preis umfasst das komplette 2-Tagesprogramm ab Zürich – inklusive Flug, zwei Hotel-Übernachtungen, Matchticket im Schweizer Sektor und Apéro vor dem Spiel.

Mach jetzt mit und erlebe die Nati so nah wie nie. blue News wünscht allen Teilnehmenden viel Glück.

Hier teilnehmen

Anrede* – Keine – Herr Frau Keine Angabe Vorname* Nachname* Strasse/Nr.* PLZ* Ort* E-Mail-Adresse* Mobiltelefon* Mit dem Absenden des Formulars stimmst du den Teilnahmebedingungen zu.



Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss ist am Sonntag, 29. Oktober 2025, 23.59 Uhr.

Der/die Gewinner/in wird persönlich benachrichtigt.

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben.



Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.



Die blue Entertainment AG (blue Sport) behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt und sind damit einverstanden, dass sie im Zusammenhang mit dem Wettbewerb in Publikationen, auf der Website und den sozialen Kanälen von blue Sport (blue Entertainment AG) sowie auf der Online-Plattform blue News namentlich erwähnt werden.



Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG verwendet werden dürfen. blue Sport verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten.



Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich.