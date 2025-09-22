  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Grosser Gala-Abend Gewinnt Yann Sommer die Wahl zum besten Torhüter der Welt?

Patrick Lämmle

22.9.2025

Yann Sommer nach dem Einzug in den Champions-League-Final.
Yann Sommer nach dem Einzug in den Champions-League-Final.
Keystone

Zusammen mit dem berühmten Ballon d'Or verleiht France Football am Montagabend auch die «Yashin Trophy» an den besten Torhüter des Jahres. In dieser Kategorie mischt mit Yann Sommer auch ein Schweizer mit.

Patrick Lämmle

22.09.2025, 13:21

22.09.2025, 13:24

Ballon d'Or kurz erklärt

  • Im Gegensatz zur FIFA-Wahl ist der «Ballon d'Or» eine Journalistenwahl unter dem Patronat der Zeitschrift France Football.
  • Bei der Wahl am Montag werden in den beiden Top-Kategorien je 30 Nominierte vorgeschlagen.
  • Der Bewertungszeitraum umfasst die Saison 2024/25 und endet für die Männer mit der Klub-WM sowie die Frauen mit der Copa America, die im Anschluss an die EM-Endrunde in der Schweiz stattfand.
  • Hier gehts zur Übersicht mit allen Nominierten.
Mehr anzeigen

Am Montagabend werden wieder die Besten im Weltfussball bei der prestigeträchtigen Ballon-d'Or-Wahl geehrt. Bei der Wahl zum besten Spieler gibt es einen klaren Favoriten: Ousmane Dembélé. Von den 29 weiteren Spielern auf der Liste gilt Lamine Yamal noch als grösster Konkurrent. 

PSG-Sportdirektor Luis Campos bringt es allerdings auf den Punkt: «Wir sehen Lamine Yamal als einen riesigen Spieler für die Zukunft. Aber wir sprechen hier über eine ganz bestimmte Saison. In den vergangenen Jahren war die Bilanz immer entscheidend – und was hat Lamine Yamal gewonnen? Die spanische Liga.»

Und weiter: «Ousmane Dembélé hat 35 Tore erzielt und 16 Assists geliefert. Er wurde zum besten Spieler der Champions League gewählt, zum besten Spieler seiner Liga. Er war Torschützenkönig in seiner Liga, hat alles gewonnen. Würde er Leo Messi oder Cristiano Ronaldo heissen, gäbe es keine Diskussion.»

Auch für PSG-Trainer Luis Enrique ist klar, dass sein Spieler die Wahl gewinnen muss. Eine entsprechende Frage beantwortet er singend.

Luis Enrique beantwortet «Ballon d'Or»-Frage singend

Luis Enrique beantwortet «Ballon d'Or»-Frage singend

Für PSG-Trainer Luis Enrique kann es bei der Wahl zum besten Fussballer der Welt nur einen Sieger geben: Ousmane Dembélé.

22.09.2025

Yann Sommer rettet die Schweizer Ehre

In Paris werden aber noch 12 weitere Trophäen vergeben. Und in der Torhüter-Kategorie ist mit Yann Sommer auch ein Schweizer nominiert. Der 36-Jährige hat sich die Nomination mit starken Leistungen bei Inter Mailand verdient. Besonderen Eindruck hinterliessen seine Top-Auftritte im Champions-League-Halbfinal gegen Barcelona. So wurde Sommer auch im blue Sport Studio abgefeiert.

«Man kann gar nicht besser spielen» – das blue Sport Studio huldigt Yann Sommer

«Man kann gar nicht besser spielen» – das blue Sport Studio huldigt Yann Sommer

Im blue Sport Studio herrscht nach dem unglaublichen Champions-League-Halbfinale zwischen Inter Mailand und Barcelona grosses Staunen. Dabei im Fokus: Yann Sommer.

06.05.2025

Im Final setzte es dann allerdings eine 0:5-Klatsche gegen PSG ab. Nicht zuletzt deshalb scheint es wenig wahrscheinlich, dass Sommer am Ende die Jaschin-Trophäe entgegennehmen darf. Als Topfavorit gilt Gianluigi Donnarumma, der PSG zu mehreren Titeln hexte und inzwischen für Manchester City spielt.

Die weiteren Kandidaten sind: Alisson Becker (Brasilien, Liverpool), Yassine Bounou (Marokko, Al Hilal), Lucas Chevalier (Frankreich, Lille/Paris Saint-Germain), Thibaut Courtois (Belgien, Real Madrid), Emiliano Martínez (Argentinien, Aston Villa), Jan Oblak (Slowenien, Atlético de Madrid), David Raya (Spanien, Arsenal) und Matz Sels (Belgien, Nottingham Forest).

Folgende Auszeichnungen werden vergeben

  • Die Auszeichnungen 2025 umfassen den Ballon d‘Or bei den Männern und Frauen, die Kopa-Trophäe für den besten Nachwuchsspieler sowie die beste Nachwuchsspielerin, die Jaschin-Trophäe für den besten Torhüter sowie die beste Torhüterin, die Gerd-Müller-Trophäe für den Toptorschützen sowie die Toptorschützin der vergangenen Saison (Verein oder Nationalteam), die Johann-Cruyff-Trophäe für jeweils den besten Coach im Männer- und Frauenfussball (Verein oder Nationalteam), Trophäen für die Klubmannschaften des Jahres bei den Männern und Frauen ebenso wie die von L’Équipe und der Organisation «Peace and Sport» präsentierte Sócrates-Auszeichnung für herausragendes gesellschaftliches Engagement.
Mehr anzeigen

Meistgelesen

Niederlande-TV landet dank Trump viralen Hit +++ Jolie: «Ich erkenne mein Land nicht mehr»
Bäckerei-Personal muss alle 90 Minuten umparkieren – sonst droht Busse
Drohnen jagen zwei Flugboote in die Luft +++ Hier schiesst Kiews F-16 eine russische Rakete ab
7 Sätze, die bei Trumps Trauerrede für Charlie Kirk aufgefallen sind
Sommer nur Ersatz ++ Okafor schiesst erstes Leeds-Tor ++ Vargas trifft herrlich

Fussball-Videos

Luis Enrique beantwortet «Ballon d'Or»-Frage singend

Luis Enrique beantwortet «Ballon d'Or»-Frage singend

Für PSG-Trainer Luis Enrique kann es bei der Wahl zum besten Fussballer der Welt nur einen Sieger geben: Ousmane Dembélé.

22.09.2025

Union-Trainer Steffen Baumgart über die Rote Karte und den Mittelfinger

Union-Trainer Steffen Baumgart über die Rote Karte und den Mittelfinger

22.09.2025

Barcelona - Getafe 3:0

Barcelona - Getafe 3:0

LALIGA | 5. Runde | Saison 25/26

21.09.2025

Mallorca - Atlético Madrid 1:1

Mallorca - Atlético Madrid 1:1

LALIGA | 5. Runde | Saison 25/26

21.09.2025

Real Madrid - Espanyol 2:0

Real Madrid - Espanyol 2:0

LALIGA | 5. Runde | Saison 25/26

20.09.2025

Luis Enrique beantwortet «Ballon d'Or»-Frage singend

Luis Enrique beantwortet «Ballon d'Or»-Frage singend

Union-Trainer Steffen Baumgart über die Rote Karte und den Mittelfinger

Union-Trainer Steffen Baumgart über die Rote Karte und den Mittelfinger

Barcelona - Getafe 3:0

Barcelona - Getafe 3:0

Mallorca - Atlético Madrid 1:1

Mallorca - Atlético Madrid 1:1

Real Madrid - Espanyol 2:0

Real Madrid - Espanyol 2:0

Mehr Videos

Fussball-News

Frauen-Nationalteam. Schweizerinnen treffen auf Kanada und Schottland

Frauen-NationalteamSchweizerinnen treffen auf Kanada und Schottland

Söldner-Check. Sommer nur Ersatz ++ Okafor schiesst erstes Leeds-Tor ++ Vargas trifft herrlich

Söldner-CheckSommer nur Ersatz ++ Okafor schiesst erstes Leeds-Tor ++ Vargas trifft herrlich

Union-Trainer reiht sich ein. Die fünf schönsten Stinkefinger der Fussball-Geschichte

Union-Trainer reiht sich einDie fünf schönsten Stinkefinger der Fussball-Geschichte

Women's Super League. Sow schiesst Basel sehenswert zum Sieg ++ Servette makellos ++ Thun bleibt punktlos

Women's Super LeagueSow schiesst Basel sehenswert zum Sieg ++ Servette makellos ++ Thun bleibt punktlos

Magische Schweizer Europa-Nächte. Dzemaili und Lang verstärken das Experten-Team von blue Sport

Magische Schweizer Europa-NächteDzemaili und Lang verstärken das Experten-Team von blue Sport