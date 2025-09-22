Yann Sommer nach dem Einzug in den Champions-League-Final. Keystone

Zusammen mit dem berühmten Ballon d'Or verleiht France Football am Montagabend auch die «Yashin Trophy» an den besten Torhüter des Jahres. In dieser Kategorie mischt mit Yann Sommer auch ein Schweizer mit.

Ballon d'Or kurz erklärt Im Gegensatz zur FIFA-Wahl ist der «Ballon d'Or» eine Journalistenwahl unter dem Patronat der Zeitschrift France Football.

Bei der Wahl am Montag werden in den beiden Top-Kategorien je 30 Nominierte vorgeschlagen.

Der Bewertungszeitraum umfasst die Saison 2024/25 und endet für die Männer mit der Klub-WM sowie die Frauen mit der Copa America, die im Anschluss an die EM-Endrunde in der Schweiz stattfand.

Am Montagabend werden wieder die Besten im Weltfussball bei der prestigeträchtigen Ballon-d'Or-Wahl geehrt. Bei der Wahl zum besten Spieler gibt es einen klaren Favoriten: Ousmane Dembélé. Von den 29 weiteren Spielern auf der Liste gilt Lamine Yamal noch als grösster Konkurrent.

PSG-Sportdirektor Luis Campos bringt es allerdings auf den Punkt: «Wir sehen Lamine Yamal als einen riesigen Spieler für die Zukunft. Aber wir sprechen hier über eine ganz bestimmte Saison. In den vergangenen Jahren war die Bilanz immer entscheidend – und was hat Lamine Yamal gewonnen? Die spanische Liga.»

Und weiter: «Ousmane Dembélé hat 35 Tore erzielt und 16 Assists geliefert. Er wurde zum besten Spieler der Champions League gewählt, zum besten Spieler seiner Liga. Er war Torschützenkönig in seiner Liga, hat alles gewonnen. Würde er Leo Messi oder Cristiano Ronaldo heissen, gäbe es keine Diskussion.»

Auch für PSG-Trainer Luis Enrique ist klar, dass sein Spieler die Wahl gewinnen muss. Eine entsprechende Frage beantwortet er singend.

Luis Enrique beantwortet «Ballon d'Or»-Frage singend Für PSG-Trainer Luis Enrique kann es bei der Wahl zum besten Fussballer der Welt nur einen Sieger geben: Ousmane Dembélé. 22.09.2025

Yann Sommer rettet die Schweizer Ehre

In Paris werden aber noch 12 weitere Trophäen vergeben. Und in der Torhüter-Kategorie ist mit Yann Sommer auch ein Schweizer nominiert. Der 36-Jährige hat sich die Nomination mit starken Leistungen bei Inter Mailand verdient. Besonderen Eindruck hinterliessen seine Top-Auftritte im Champions-League-Halbfinal gegen Barcelona. So wurde Sommer auch im blue Sport Studio abgefeiert.

«Man kann gar nicht besser spielen» – das blue Sport Studio huldigt Yann Sommer Im blue Sport Studio herrscht nach dem unglaublichen Champions-League-Halbfinale zwischen Inter Mailand und Barcelona grosses Staunen. Dabei im Fokus: Yann Sommer. 06.05.2025

Im Final setzte es dann allerdings eine 0:5-Klatsche gegen PSG ab. Nicht zuletzt deshalb scheint es wenig wahrscheinlich, dass Sommer am Ende die Jaschin-Trophäe entgegennehmen darf. Als Topfavorit gilt Gianluigi Donnarumma, der PSG zu mehreren Titeln hexte und inzwischen für Manchester City spielt.

Die weiteren Kandidaten sind: Alisson Becker (Brasilien, Liverpool), Yassine Bounou (Marokko, Al Hilal), Lucas Chevalier (Frankreich, Lille/Paris Saint-Germain), Thibaut Courtois (Belgien, Real Madrid), Emiliano Martínez (Argentinien, Aston Villa), Jan Oblak (Slowenien, Atlético de Madrid), David Raya (Spanien, Arsenal) und Matz Sels (Belgien, Nottingham Forest).