England kommt gegen Ghana mit einem blauen Auge davon. Gegen die Black Stars spielt das Starensemble von Trainer Thomas Tuchel 0:0. Zu reden gibt ein nicht-gepfiffener Penalty für Ghana in der Schlussphase.

Darum geht’s Die Partie zwischen Ghana und England endet 0:0.

In der Schlussphase kommt es im englischen Strafraum zu einer heissen Szene: Verteidiger Konsa foult Ghana-Spieler Adu. Die Schiedsrichter-Pfeife und der VAR bleiben stumm.

England-Star Wayne Rooney ist der Meinung, dass diese Aktion ein Penalty-würdiges Foul war. Ghana-Trainer Queiroz hält fest: «Das war ein klarer Penalty.»

Wir schreiben die 79. Minute der Partie zwischen England und Ghana. Die Three Lions laufen in einen gefährlichen Konter der Westafrikaner. Abdul Fatawu Issahaku lanciert seinen Kollegen Prince Kwaben Abu mit einem Ball in die Tiefe.

Der angespielte Abu sprintet auf den englischen Kasten zu, in der Mitte läuft ManCity-Star Antoine Semenyo mit – es wird brandgefährlich und Adu verliert den Ball an Englands Innenverteidiger Enzri Konsa.

Klare Berührung am Knie

Was aus der «normalen» TV-Perspektive als gelungener Zweikampf durchgehen könnte, entpuppt sich bei der Ansicht aus einem anderen Winkel rasch als unerlaubte Aktion Konsas. Der Spieler von Premier-Ligist Aston Villa trifft Abu am Knie und bringt ihn dadurch zu Fall. Eine Ballberührung gibt es nicht.

Aus dieser Perspektive ist klar ersichtlich: Konsa trifft Adu am Bein. Screenshot/SRF

«Ist der VAR an dieser WM wirklich im Einsatz?», fragt Ghana-Trainer Carlos Queiroz bei der anschliessenden Medienkonferenz in die Runde. Er führt fort: «Ich zweifle daran. Das war ein klarer Penalty.» Der VAR blieb stumm, und der Spielstand blieb bis zum Schlusspfiff 0:0.

Wayne Rooney hätte den Elfer wohl gepfiffen

Nach der wenig unterhaltsamen Nullnummer findet Queiroz etwas unterhaltsamere Worte für das Fernbleiben des Videoassistenten: «Der VAR war Kaffeetrinken. Ich trinke auch gerne ab und zu einen Kaffee, das ist natürlich. (...) Entschuldigt meinen Sarkasmus, aber wenn ich diese Dinge ernsthaft anspreche, dann werde ich bestraft. Ich hoffe, dass ihr versteht, dass ich Witze mache.»

England-Legende Wayne Rooney gibt Queiroz recht: «Ich glaube, das ist ein Penalty», sagt der ehemalige ManUtd-Star bei «BBC One».

Mit dem Punkt ist Ghana aber weiterhin im Rennen um die K.o.-Phase. Ghana und England haben in der Gruppe L je vier Punkte. Am kommenden Sonntag spielen die Afrikaner gegen Kroatien um das Weiterkommen, während die Engländer auf Panama treffen.

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