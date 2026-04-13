Carlos Queiroz steht als neuer Nationaltrainer Ghanas vor seiner vierten WM-Teilnahme als Chefcoach Keystone

Carlos Queiroz übernimmt bei Ghana den Job des Nationaltrainers des weniger als drei Monate vor der WM entlassenen Otto Addo.

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Der weit herumgekommene 73-jährige Portugiese nehme seine Arbeit mit den Vorbereitungen auf das am 11. Juni beginnende Turnier auf, teilte der ghanaische Fussballverband am Montagabend mit. Über die Vertragslaufzeit machte er keine Angaben.

Queiroz bringt einiges an WM-Erfahrung in Ghanas Nationalteam. Der grosse Erfolg blieb jedoch aus. 2010 scheiterte er mit Portugal im Achtelfinal an Spanien, 2018 und 2022 verpasste er mit dem Iran den Vorstoss in die K.o.-Phase. Weitere Stationen als Nationaltrainer waren die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Südafrika, Kolumbien, Ägypten, Katar und Oman. In der Saison 2003/04 war Queiroz Trainer von Real Madrid.

Ghana trifft an der auf 48 Teilnehmer aufgestockten WM in den USA, Kanada und Mexiko in den Gruppenspielen auf England, Kroatien und Panama. Erster Gegner ist in der Nacht auf den 18. Juni Panama.