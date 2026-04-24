  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Champions League Gianluca Prestianni für sechs Partien gesperrt, drei auf Bewährung

SDA

24.4.2026 - 15:58

Nach dem Vorfall: Die Akteure versuchen Gianluca Prestianni (25) und den Brasilianier Vinicius (dritter von rechts) zu beschwichtigen. Die Partie im Februar war für rund 10 Minuten unterbrochen.
Nach dem Vorfall: Die Akteure versuchen Gianluca Prestianni (25) und den Brasilianier Vinicius (dritter von rechts) zu beschwichtigen. Die Partie im Februar war für rund 10 Minuten unterbrochen.
Keystone

Der Argentinier Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon wird wegen «diskriminierenden Verhaltens» für sechs Partien gesperrt. Dies teilt die UEFA mit. Prestianni wurde vorgeworfen, in der Champions League im Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid den Brasilianer Vinicius rassistisch beleidigt zu haben.

Keystone-SDA

24.04.2026, 15:58

Allerdings verdeckte der 20-jährige Argentinier mit seinem Trikot den Mund, so dass niemand sicher wusste, was effektiv gesagt worden ist. Prestianni wurde fürs Rückspiel gesperrt und muss zwei weitere Spielsperren absitzen. Drei der sechs Sperren wurden auf Bewährung ausgesprochen.

Die UEFA erachtete den Tatbestand der «Homophobie» wegen Zeugenaussagen als erwiesen. Prestianni hatte stets behauptet, keine rassistischen Kommentare abgegeben zu haben, Vinicius hätte ihn falsch verstanden. Zwei Real-Teamkollegen von Vinicius sollen indessen gegen Prestianni ausgesagt haben: Aurélien Tchouameni sagte, dass Prestianni ihm gegenüber die Beleidigungen eingeräumt habe. Kylian Mbappé hatte ausgesagt, Prestianni hätte Vinicius fünfmal als «Affen» bezeichnet.

Laut dem amerikanischen Sportportal ESPN hatte Prestianni gegenüber der UEFA zugegeben, dass er Vinicius auf spanisch mit homophoben Sprüchen eingedeckt habe. Er hätte ihn aber nicht rassistisch beleidigt. Als homophobe Aussagen gelten abwertende, diskriminierende Äusserungen, die sich gegen Menschen aufgrund nicht-heterosexueller Orientierung richten (wie schwul, bi, queer).

Meistgelesen

Mit diesem brisanten Satz bringt sich Trump gleich selbst in Erklärungsnot
Bilder zeigen Auto-Wracks nach Massen-Crash auf der A1
Pentagon erwägt Ausschluss eines Landes aus der Nato

Videos aus dem Ressort

Matoshi über den Tod seines Vaters: «Der Schmerz sitzt immer noch sehr tief»

Matoshi über den Tod seines Vaters: «Der Schmerz sitzt immer noch sehr tief»

Valmir Matoshi (22) verlor im Alter von 19 Jahren seinen Vater. Ein Porträt über den ehemaligen Thun-Junior und seine eindrückliche Geschichte.

24.04.2026

YB-Kapitänin Stephanie Waeber: «Vor der Saison hätte uns das sicher niemand zugetraut»

YB-Kapitänin Stephanie Waeber: «Vor der Saison hätte uns das sicher niemand zugetraut»

24.04.2026

ZSC-Star Andrighetto über Zusammenprall mit Balcers: «Es war unheimlich»

ZSC-Star Andrighetto über Zusammenprall mit Balcers: «Es war unheimlich»

22.04.2026

Matoshi über den Tod seines Vaters: «Der Schmerz sitzt immer noch sehr tief»

Matoshi über den Tod seines Vaters: «Der Schmerz sitzt immer noch sehr tief»

YB-Kapitänin Stephanie Waeber: «Vor der Saison hätte uns das sicher niemand zugetraut»

YB-Kapitänin Stephanie Waeber: «Vor der Saison hätte uns das sicher niemand zugetraut»

ZSC-Star Andrighetto über Zusammenprall mit Balcers: «Es war unheimlich»

ZSC-Star Andrighetto über Zusammenprall mit Balcers: «Es war unheimlich»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Bauch aufgebläht «wie ein Luftballon». Schockbilder des toten Diego Maradona enthüllt

Bauch aufgebläht «wie ein Luftballon»Schockbilder des toten Diego Maradona enthüllt

Astronomische Preise auf FIFA-Plattform. Ein WM-Ticket für fast 2 Millionen Franken?

Astronomische Preise auf FIFA-PlattformEin WM-Ticket für fast 2 Millionen Franken?

Jaquez schlägt Manzambi und Ogbus. Stuttgart besiegt Freiburg und fordert Bayern im Cupfinal

Jaquez schlägt Manzambi und OgbusStuttgart besiegt Freiburg und fordert Bayern im Cupfinal