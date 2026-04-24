Nach dem Vorfall: Die Akteure versuchen Gianluca Prestianni (25) und den Brasilianier Vinicius (dritter von rechts) zu beschwichtigen. Die Partie im Februar war für rund 10 Minuten unterbrochen. Keystone

Der Argentinier Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon wird wegen «diskriminierenden Verhaltens» für sechs Partien gesperrt. Dies teilt die UEFA mit. Prestianni wurde vorgeworfen, in der Champions League im Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid den Brasilianer Vinicius rassistisch beleidigt zu haben.

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Allerdings verdeckte der 20-jährige Argentinier mit seinem Trikot den Mund, so dass niemand sicher wusste, was effektiv gesagt worden ist. Prestianni wurde fürs Rückspiel gesperrt und muss zwei weitere Spielsperren absitzen. Drei der sechs Sperren wurden auf Bewährung ausgesprochen.

Die UEFA erachtete den Tatbestand der «Homophobie» wegen Zeugenaussagen als erwiesen. Prestianni hatte stets behauptet, keine rassistischen Kommentare abgegeben zu haben, Vinicius hätte ihn falsch verstanden. Zwei Real-Teamkollegen von Vinicius sollen indessen gegen Prestianni ausgesagt haben: Aurélien Tchouameni sagte, dass Prestianni ihm gegenüber die Beleidigungen eingeräumt habe. Kylian Mbappé hatte ausgesagt, Prestianni hätte Vinicius fünfmal als «Affen» bezeichnet.

Laut dem amerikanischen Sportportal ESPN hatte Prestianni gegenüber der UEFA zugegeben, dass er Vinicius auf spanisch mit homophoben Sprüchen eingedeckt habe. Er hätte ihn aber nicht rassistisch beleidigt. Als homophobe Aussagen gelten abwertende, diskriminierende Äusserungen, die sich gegen Menschen aufgrund nicht-heterosexueller Orientierung richten (wie schwul, bi, queer).