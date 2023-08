Gianluigi Buffon spielte zuletzt für seinen Jugendverein Parma in der Serie B. IMAGO/ZUMA Press

Gianluigi Buffon beendet einem Medienbericht zufolge seine aktive Fussball-Karriere. Mit seinem Rücktritt schliesst sich für den 45-Jährigen ein Kreis.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gianluigi Buffon tritt zurück. Nach 28 Jahren Profi-Fussball ist für den Italiener Schluss, wie «Gazzetta dello Sport» berichtet. Eine offizielle Verkündung wird in den nächsten Tagen erwartet.

Buffon bestritt 975 Pflichtspiele, 429 davon hielt er seinen Kasten sauber. Mehr anzeigen

Mit 45 Jahren ist Schluss: Gianluigi Buffon hängt seine Handschuhe an den Nagel. Der italienische Keeper beendet «Gazzetta dello Sport» zufolge seine aktive Karriere. Ein offizielles Statement des ehemaligen Keepers Italiens gibt es zwar noch nicht, dieses soll aber in den nächsten Tagen folgen.

Nun schliesst sich für Buffon ein Kreis: Er lancierte 1995 bei Parma seine Profi-Karriere und beendet diese beim selben Verein. Während 28 Jahren stand Buffon zwischen den Pfosten, am längsten bei Juventus Turin (17 Jahre). Im Sommer 2018 wechselte er für ein Jahr in die französische Hauptstadt zu PSG, ehe er zur alten Dame und in einem letzten Schritt zu seiner alten Liebe, Parma, zurückkehrte.

Buffon posiert 2006 mit Alessandro del Piero und Mauro Camoranesi (v.l.n.r.) mit dem Weltmeister-Pokal. imago/Ulmer

Die italienische Goalie-Legende bestritt 975 Spiele auf höchstem Niveau, in 429 davon blieb er ohne Gegentreffer. Mit Juventus stemmte der 1,92-Meter-Mann zehnmal die italienische Meisterschale in die Höhe, 2006 gewann er mit seinem Heimatland die WM. In seiner beeindruckenden Trophäensammlung fehlen ihm einzig der Europameister- und der Champions-League-Titel.