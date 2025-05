GC-Stürmer Nikolas Muci schoss das wegweisende 1:0 gegen St. Gallen Keystone

Grossen Anteil am 2:0-Heimsieg der Grasshoppers gegen St. Gallen hat Nikolas Muci. Der 22-jährige Stürmer lobt die Mentalität des Teams.

Keystone-SDA SDA

Nikolas Muci schoss in der 12. Minute mit dem Rücken zum Tor per Hacke das wichtige 1:0. Mit einem Unentschieden wäre GC abgestiegen, so stehen die Zürcher immerhin in der Barrage gegen Aarau, den Zweiten der Challenge League. «Ich habe in dem Moment an gar nichts gedacht. Zum Glück ist er reingegangen», sagte Muci, der auch sonst auffällig war und einige weitere gute Chancen hatte. Es war für ihn das siebente Tor in der Super League, alle in dieser Saison erzielt. Damit traf er so oft wie kein anderer beim Rekordmeister in der laufenden Meisterschaft, obwohl er bloss in elf von 38 Partien in der Startelf stand.

Das 1:0 bezeichnete Muci als Krönung ihrer Leistung. «Wir gingen heute mit der richtigen Mentalität ins Spiel, zeigten, dass wir in dieser Liga bleiben wollen. Alle waren voll konzentriert, und wir bewahrten einen kühlen Kopf. Das war genau die richtige Mischung.» Sie hätten schon die ganze Woche den richtigen Fokus, die richtige Energie und die richtige Spannung gehabt.

Weil der Sieg nicht zum direkten Verbleib in der Super League reichte, da Winterthur gegen Sion mit dem gleichen Resultat gewann und damit den Vorsprung von einem Punkt auf GC verteidigte, hatte Muci gemischte Gefühle. «Mit einer solchen Leistung hätten wir den Ligaerhalt verdient», findet er.

Dass die Grasshoppers das Heimspiel der Barrage am kommenden Dienstag nicht im Letzigrund austragen können, weil das Stadion wegen Aufbauarbeiten für ein Doppelkonzert der US-Band Imagine Dragons besetzt ist, findet Muci zwar schade, «das ändert aber gar nichts. Es ist egal, wo wir spielen (wohl in Lugano, die Redaktion). Wir müssen auf uns schauen und wie heute alles geben. Ich bin überzeugt, dass wir das machen werden.»