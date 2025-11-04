  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Champions League Gipfeltreffen in Paris

SDA

4.11.2025 - 04:01

An der Klub-WM gewann PSG gegen Bayern München in den Viertelfinals mit 2:0, wobei Doué (am jubeln) für die Pariser das Skore eröffnete
An der Klub-WM gewann PSG gegen Bayern München in den Viertelfinals mit 2:0, wobei Doué (am jubeln) für die Pariser das Skore eröffnete
Keystone

In der Champions League treffen am Dienstag in Paris der PSG und Bayern München aufeinander. Es ist das Duell Erster gegen Zweiter nach drei Runden.

Keystone-SDA

04.11.2025, 04:01

Obwohl immer noch früh in der Saison, wollen beide Klubs in diesem Gipfeltreffen mehr darüber erfahren, wo sie stehen. Paris Saint-Germain, der Titelhalter in der Champions League, könnte zum ersten Mal in der Klubgeschichte sieben Spiele in der Champions League hintereinander gewinnen. Andererseits hat PSG gegen kein anderes Team in der Königsklasse öfter verloren als gegen Bayern. In den letzten vier Direktduellen auf Champions-League-Stufe gelang den Parisern nicht einmal ein Tor. Aber: Das allerletzte Duell, in den Viertelfinals an der FIFA Klub-WM, gewann PSG.

Am Wochenende setzte sich Paris erst durch ein Goal in der vierten Nachspielminute mit 1:0 gegen Nizza durch. Viel souveräner gewann Bayern München, obwohl es Stars schonte, daheim gegen Bayer Leverkusen (3:0).

Frankfurt in Neapel

Napoli und Eintracht Frankfurt (mit dem Schweizer Verteidiger Aurèle Amenda im Kader) eröffnen am frühen Abend den vierten Spieltag. Beide halten nach drei Runden mit drei Punkten knapp einen Playoff-Platz. Die Statistik spricht für Napoli: Die Italiener verloren noch nie gegen ein deutsches Team in der Champions League. Ausserdem verlor Frankfurt die letzten drei Duelle gegen italienische Mannschaften, ohne dabei ein Tor zu schiessen. Frankfurt spielt erst zum zweiten Mal in der Champions League mit: vor drei Jahren – als Europa-League-Sieger der Vorsaison – schafften sie die Qualifikation für die Achtelfinals.

Amenda lief zuletzt in der Champions League gegen Liverpool für Frankfurt auf. In den letzten beiden Bundesliga-Partien wurde er nicht eingesetzt.

Monaco unter Druck

Wie bei PSG – Bayern (1. gegen 2.) und bei Napoli – Frankfurt (22. gegen 23.) treffen in Norwegen bei Bodö/Glimt (26.) gegen Monaco (27.) zwei Ranglisten-Nachbarn aufeinander. Die AS Monaco steht dabei unter Druck. Die Monegassen wollen die K.o.-Phase erreichen, starteten mit einer Niederlage in Brügge (1:4) und zwei Unentschieden daheim (allerdings gegen Manchester City und Tottenham Hotspur) verhalten in den Europacup.

Aus den letzten acht Partien resultierten für Monaco bloss zwei Siege; am Wochenende gab es ein 0:1 daheim gegen den FC Paris. Der Schweizer Goalie Philipp Köhn dürfte Monacos Tor hüten, derweil Denis Zakaria immer noch an einer Leistenverletzung leidet.

Gigers Debüt?

Zu einer Premiere könnte es für den erst 21-jährigen Schweizer Stürmer Marc Giger beim belgischen Klub Union Saint-Gilloise kommen. Giger dürfte erstmals in der Champions League in der Startaufstellung stehen, nachdem er am Wochenende beim 4:1 in Waregem als Starter zwei Tore erzielte. In den ersten drei Champions-League-Partien in Eindhoven (3:1-Sieg) sowie daheim gegen Newcastle und Inter Mailand (jeweils 0:4) wurde Giger eingewechselt.

Gegen Atlético Madrid starten die Belgier erneut als krasser Aussenseiter. Die Spanier verloren in dieser Saison erst drei von vierzehn Pflichtspielen, allerdings zwei davon in der Champions League (gegen Liverpool und Arsenal).

Meistgelesen

Ein Dorf nur für Weisse – dieser Mann baut Amerikas neuen Albtraum
«Die Trennung von Sundhage ist richtig»
Jetzt spricht Brigitte Trauffer über ihr Leben mit dem Volksmusik-König

Videos aus dem Ressort

Ronaldo trifft doppelt – Al-Nassr jubelt spät

Ronaldo trifft doppelt – Al-Nassr jubelt spät

03.11.2025

Kracher in der Champions League: PSG gegen Bayern

Kracher in der Champions League: PSG gegen Bayern

STORY: Bayern-Trainer Vincent Kompany kann gelassen auf die nächsten Aufgaben seiner Mannschaft schauen. In der Champions League geht es am Dienstagabend in Paris gegen Paris St. Germain.  Die Franzosen haben den Wettbewerb in der vergangenen Saison gewonnen und waren der Massstab aller Dinge.  Auf der anderen Seite befinden sich die Bayern in der aktuellen Saison in allen Wettbewerben auf dem Höhenflug:  15 Spiele, 15 Siege. Das spricht eine deutliche Sprache. In der Königsklasse liegt PSG derzeit nach drei Siegen aus drei Spielen nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor den Bayern auf Platz 1 der Tabelle.  Im Parc de Princes will Kompany wieder auf seine Stammelf setzen. Dazu gehören auch die zuletzt in der Bundesliga geschonten Harry Kane, Michael Olise und Luiz Diaz. Auch PSG-Trainer Luis Enrique hat grossen Respekt vor den Bayern. Mehr aber auch nicht. Er setzt am Dienstagabend auch auf den Heimvorteil, um das Spiel zu entscheiden.  «Es ist wichtig, morgen zu gewinnen, nicht nur wegen der drei Punkte und weil wir die schwierigste Phase in der Champions League vor uns haben, sondern weil wir unabhängig vom Spiel, vom Gegner oder vom Stadion konkurrenzfähig sein wollen. Und wenn wir zu Hause im Stadion spielen, ist es wichtig, alles zu geben, diesen Moment und die Atmosphäre, die wir für unsere Fans schaffen, zu geniessen und das Beste aus dem Spiel zu machen.“  PSG führt zwar ebenso wie die Bayern die heimische Liga an, hat aber schon einige Punkte liegengelassen.  In der Königsklasse setzte die Mannschaft von Luis Enrique aber zuletzt ein grosses Ausrufezeichen. Bei Bayer Leverkusen gab es einen 7:2‑Auswärtssieg.

03.11.2025

Ski-Stars von morgen: Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Ski-Stars von morgen: Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Wer ist Lenz Hächler? Der 22-Jährige hat sich im Riesenslalom einen fixen Startplatz für die kommende Weltcup-Saison gesichert. Im Porträt stellt er sich vor und verrät blue Sport seinen grössten Traum.

22.10.2025

Ronaldo trifft doppelt – Al-Nassr jubelt spät

Ronaldo trifft doppelt – Al-Nassr jubelt spät

Kracher in der Champions League: PSG gegen Bayern

Kracher in der Champions League: PSG gegen Bayern

Ski-Stars von morgen: Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Ski-Stars von morgen: Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

England. Xhaka trifft erstmals für Sunderland

EnglandXhaka trifft erstmals für Sunderland

«Super Penalty». Ronaldo schiesst Al-Nassr zum Sieg –  die Konkurrenz spottet über spätes Elfer-Geschenk

«Super Penalty»Ronaldo schiesst Al-Nassr zum Sieg –  die Konkurrenz spottet über spätes Elfer-Geschenk

Söldner-Check. Jaquez zaubert für Stuttgart ++ Widmer trifft ++ Verletzungs-Schock bei Freuler

Söldner-CheckJaquez zaubert für Stuttgart ++ Widmer trifft ++ Verletzungs-Schock bei Freuler