4:0 gegen Augsburg: Borussia Mönchengladbach feiert erst den zweiten Heimsieg der Saison Keystone

Borussia Mönchengladbach festigt seinen Platz im Tabellenmittelfeld der Bundesliga. In der 16. Runde bezwingt die Elf vom Niederrhein den FC Augsburg gleich mit 4:0.

Bereits nach 36 Minuten und dem 3:0 durch Haris Tabakovic war die Partie im Borussia-Park entschieden. Nach rund einer Stunde erstickte der ehemalige Schweizer Juniorennationalspieler auch die letzten Hoffnungen der Gäste auf ein Comeback mit seinem bereits neunten Saisontreffer.

Nico Elvedi, der im Gladbacher Abwehrzentrum wie gewohnt durchspielte, hatte einen geruhsamen Nachmittag. Daran konnten auch seine Nationalmannschhaftskollegen Fabian Rieder (bis 46.) und Cédric Zesiger aufseiten Augsburgs nichts ändern.

Während Gladbach mit dem erst zweiten Heimsieg der Saison einen Sprung auf Platz 10 machte, verbleibt Augsburg im 15. Rang. Die Reserve auf einen Abstiegsplatz beträgt nach dem dritten sieglosen Spiel in Folge nur noch zwei Punkte.

Telegramm und Tabelle:

Borussia Mönchengladbach – Augsburg 4:0 (3:0). – Tore: 8. Scally 1:0. 20. Diks (Penalty) 2:0. 36. Tabakovic 3:0. 61. Tabakovic 4:0. – Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (Ersatz). Augsburg mit Zesiger und Rieder (bis 46.).

Freitag: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund 3:3. – Samstag: SC Freiburg – Hamburger SV 2:1. Union Berlin – Mainz 05 2:2. Heidenheim – 1. FC Köln 2:2. Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart 1:4. – Sonntag: Bayern München – Wolfsburg 17.30.

1. Bayern München 15/41 (55:11). 2. Borussia Dortmund 16/33 (29:15). 3. RB Leipzig 15/29 (30:19). 4. Bayer Leverkusen 16/29 (34:24). 5. VfB Stuttgart 16/29 (29:23). 6. Hoffenheim 15/27 (29:20). 7. Eintracht Frankfurt 16/26 (33:33). 8. SC Freiburg 16/23 (27:27). 9. Union Berlin 16/22 (22:25). 10. Borussia Mönchengladbach 16/19 (22:24). 11. Werder Bremen 15/17 (18:28). 12. 1. FC Köln 16/17 (24:26). 13. Hamburger SV 16/16 (17:27). 14. Wolfsburg 15/15 (23:28). 15. Augsburg 16/14 (17:32). 16. St. Pauli 15/12 (13:26). 17. Heidenheim 16/12 (15:36). 18. Mainz 05 16/9 (15:28).