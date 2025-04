Eine Durststrecke von fast einem Jahrhundert endete am Ostermontag für die Go Ahead Eagles Keystone

Das niederländische Team Go Ahead Eagles aus Deventer feiert seinen ersten Titel seit 1933.

Der derzeit Siebte der Ehredivisie setzt sich im niederländischen Cupfinal in Rotterdam nach Penaltyschiessen gegen Alkmaar durch.

Mit einem verwandelten Penalty zum 1:1 in der neunten und letzten Minute der Nachspielzeit retteten sich die Go Ahead Eagles in die Verlängerung und ins Penaltyschiessen. In diesem avancierte der bereits während der vorangegangenen 120 Minuten überragende belgische Goalie Jari De Busser mit zwei gehaltenen Elfmetern zum Matchwinner.

Die Go Ahead Eagles hatten ihre vier bisherigen (Meister-)Titel vor dem Zweiten Weltkrieg gefeiert.