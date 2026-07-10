Belgien hält im WM-Viertelfinal gegen Spanien sehr gut mit. Doch dann verletzt sich Star-Goalie Thibaut Courtois und muss in der Schlussphase vom Platz. Sein Ersatzmann Senne Lammens patzt – und Spanien gewinnt.

«Ich hätte im Tor bleiben können» Goalie-Drama bei Belgien-Aus: Erst die Tränen bei Courtois, dann patzt sein Ersatzmann

Lamine Yamal und Co. beissen sich im WM-Viertelfinal an Belgiens Defensive lange die Zähne aus. Thibaut Courtois hält hervorragend, doch in der 71. Minute kommt der Schock: Der Goalie von Real Madrid, der auch schon als Welttorhüter ausgezeichnet wurde, muss ausgewechselt werden. Courtois verletzte sich einige Minuten zuvor am Oberschenkel.

Während der 34-Jährige vom Platz läuft, kommen ihm die Tränen. Vielleicht ahnt der erfahrene Keeper, für den es das 21. WM-Spiel war (nur Manuel Neuer hat mit 23 Einsätzen noch mehr WM-Spiele als Goalie), dass es am Ende nicht gutkommen wird.

Thibaut Courtois muss unter Tränen ausgewechselt werden. www.imago-images.de

Für Courtois kommt Senne Lammens von Manchester United ins Spiel. Trotz grossem Druck der Spanier muss Lammens lange keine Paraden zeigen – beim ersten gefährlichen Schuss aber patzt der 24-Jährige.

Lammens kann den Ball nach einem Distanzschuss von Pau Cubarsi nicht festhalten – Mikel Merino staubt ab zum entscheidenden Tor. Spanien gewinnt 2:1 und folgt Frankreich in den Halbfinal, Belgien muss die Heimreise antreten.

Courtois: «Hätte im Tor bleiben können»

«Ich hatte Schmerzen im Quadrizeps», bestätigt Courtois nach der Partie gegenüber «Sporza», deutet aber an, dass er hätte weiterspielen können: «Ich habe gesagt, dass ich nicht mehr lange abstossen kann. Ich hätte im Tor bleiben können, aber der Trainer meinte: ‹Wenn du nicht 100 Prozent fit bist, dann wechsle ich dich aus.› Deshalb wollte ich erst noch weiter spielen, aber der Trainer hat beschlossen, mich auszuwechseln.»

Das sei für ihn kein Problem, beschwichtigt Courtois. «Es war schade, ausgewechselt werden zu müssen. Aber die Mannschaft steht über allem.» Der Real-Keeper nimmt auch Teamkollege Lammens in Schutz: «In so einem Moment kann man nicht viel sagen. Es ist einfach schade, aber Senne ist ein hervorragender Torwart. Er hat eine grosse Zukunft vor sich, und solche Momente machen einen stärker. Man darf ihm das nicht anlasten. Das gehört zum Fussball dazu.»

Tielemans verletzte sich beim Aufwärmen

Belgien musste zuvor schon kurzfristig den Ausfall von Youri Tielemans verkraften. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler von Aston Villa verletzte sich beim Aufwärmen und wurde durch Hans Vanaken vom FC Brügge ersetzt. Nach dem Kreuzbandriss von Amadou Onana, der sich beim Achtelfinal-Sieg gegen die USA verletzt hatte, war es der nächste schwere Rückschlag für die Belgier.