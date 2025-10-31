Goalie-Talent Huwiler köpfelt die Luzerner U21 in der 94. Minute zum Ausgleich

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«In der Schweiz noch nie erlebt» Goalie-Talent Huwiler köpfelt die Luzerner U21 in der 94. Minute zum Ausgleich

Luca Betschart

31.10.2025

Luzerns U21-Goalie köpfelt sein Team in der 94. Minute zum Ausgleich

Luzerns U21-Goalie köpfelt sein Team in der 94. Minute zum Ausgleich

30.10.2025

Spektakel in der Promotion League: Der erst 18-jährige Goalie der U21 des FC Luzern, Lionel Huwiler, köpfelt sein Team gegen Kriens in letzter Minute zum Ausgleich. blue Sport Experte Daniel Gygax zeigt sich beeindruckt.

Redaktion blue Sport

31.10.2025, 10:00

Es läuft die 94. Minute im Derby der Promotion League zwischen der U21 des FC Luzern und dem SC Kriens. Die heimischen Luzerner laufen gegen den Tabellenführer einem 1:2-Rückstand hinterher, erarbeiten sich einen womöglich letzten Eckball und werfen alles nach vorne.

Selbst der 18-jährige Goalie Lionel Huwiler stürmt in den gegnerischen Strafraum – und köpfelt sein Team kurz darauf tatsächlich zum Last-Minute-Ausgleich. Danach brechen alle Dämme, Huwiler zieht im Stile eines Torjägers sein Trikot aus.

«In der Schweiz habe ich das so noch nie erlebt», staunt blue Sport Experte Daniel Gygax und scherzt: «Wenn man die Kopfballtechnik anschaut, muss man sich vielleicht überlegen, ob man ihn im Sturm einsetzt. Ich muss vielleicht mal Trainer Michel Renggli anrufen.»

Das könnte dich auch interessieren

Lugano – Luzern 2:0

Lugano – Luzern 2:0

Super League | 11. Runde | Saison 25/26

30.10.2025

GC – YB 3:3

GC – YB 3:3

Super League | 11. Runde | Saison 25/26

30.10.2025

Meistgelesen

New York versinkt im Wasser – hier kämpfen sich Autos durch die Flut
So reagiert Virginia Giuffres Familie auf den Rauswurf des Prinzen
Von Rang 489 auf Platz 11 – Bencics gigantischer Aufstieg wird von Verletzung gestoppt
Goalie-Talent Huwiler köpfelt die Luzerner U21 in der 94. Minute zum Ausgleich
Hinter diesen furchterregenden Masken steckt mehr, als du denkst

Mehr aus dem Ressort

YB hat ein grosses Abwehr-Problem. Lauper nach Remis gegen GC bedient: «Es scheisst einfach an»

YB hat ein grosses Abwehr-ProblemLauper nach Remis gegen GC bedient: «Es scheisst einfach an»

«Da hätte Gelb auch gereicht». Bei dieser Roten Karte gegen YB scheiden sich die Geister

«Da hätte Gelb auch gereicht»Bei dieser Roten Karte gegen YB scheiden sich die Geister

Highlights im Video. Sechs Tore, zwei Platzverweise, aber kein Sieger zwischen GC und YB

Highlights im VideoSechs Tore, zwei Platzverweise, aber kein Sieger zwischen GC und YB

Traumtor-Festival in Lugano. Mahou und Cimignani schiessen Luzern ab

Traumtor-Festival in LuganoMahou und Cimignani schiessen Luzern ab

Mehmedi über FCZ-Sportchef Malenovic. «Sein Einfluss ist so gross wie das Headset, das Vonlanthen trägt»

Mehmedi über FCZ-Sportchef Malenovic«Sein Einfluss ist so gross wie das Headset, das Vonlanthen trägt»