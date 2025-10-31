Goalie-Talent Huwiler köpfelt die Luzerner U21 in der 94. Minute zum Ausgleich

Luzerns U21-Goalie köpfelt sein Team in der 94. Minute zum Ausgleich 30.10.2025

Spektakel in der Promotion League: Der erst 18-jährige Goalie der U21 des FC Luzern, Lionel Huwiler, köpfelt sein Team gegen Kriens in letzter Minute zum Ausgleich. blue Sport Experte Daniel Gygax zeigt sich beeindruckt.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Es läuft die 94. Minute im Derby der Promotion League zwischen der U21 des FC Luzern und dem SC Kriens. Die heimischen Luzerner laufen gegen den Tabellenführer einem 1:2-Rückstand hinterher, erarbeiten sich einen womöglich letzten Eckball und werfen alles nach vorne.

Selbst der 18-jährige Goalie Lionel Huwiler stürmt in den gegnerischen Strafraum – und köpfelt sein Team kurz darauf tatsächlich zum Last-Minute-Ausgleich. Danach brechen alle Dämme, Huwiler zieht im Stile eines Torjägers sein Trikot aus.

«In der Schweiz habe ich das so noch nie erlebt», staunt blue Sport Experte Daniel Gygax und scherzt: «Wenn man die Kopfballtechnik anschaut, muss man sich vielleicht überlegen, ob man ihn im Sturm einsetzt. Ich muss vielleicht mal Trainer Michel Renggli anrufen.»

