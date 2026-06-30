Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain gibt Stürmer Gonçalo Ramos an die AC Milan ab. Wie der Klub aus der Lombardei bekannt gibt, stattet er den Portugiesen mit einem Fünfjahresvertrag aus.

Nach drei Jahren in Paris zieht es Gonçalo Ramos nach Italien zur AC Milan

Ramos wechselte vor drei Jahren von Benfica Lissabon in die französische Hauptstadt und gewann mit PSG unter anderem zweimal die Champions League sowie dreimal die Meisterschaft. In der hochkarätig besetzten Offensive der Pariser konnte sich der 25-Jährige jedoch nie als Stammkraft profilieren.

Bei Milan, das neu von Ramos' Landsmann Ruben Amorim trainiert wird, wird der Mittelstürmer Teamkollege von Zachary Athekame und Ardon Jashari.