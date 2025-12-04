  1. Privatkunden
Schweizer Cup Traoré führt Basel gegen Promotion Ligist Grand-Saconnex mit Doppelpack ins Viertelfinale

Tobias Benz

4.12.2025

Der FC Basel bekundet gegen Promotion Ligist Grand-Saconnex lange Mühe, steht dank eines 3:1-Siegs am Ende aber unter den letzten Acht. Das letzte Viertelfinal-Ticket wird ab 20.30 zwischen Aarau und Sion vergeben.

Redaktion blue Sport

04.12.2025, 18:25

04.12.2025, 20:28

Die Cup-Paarungen in der Übersicht

Die Cup-Spiele vom Mittwoch

Cup-Achtelfinals. St.Gallen jubelt nach Elfer-Krimi in Rapperswil ++ Luzern schlägt Zug ++ Yverdon düpiert Lausanne

Cup-AchtelfinalsSt.Gallen jubelt nach Elfer-Krimi in Rapperswil ++ Luzern schlägt Zug ++ Yverdon düpiert Lausanne

Die Cup-Spiele vom Dienstag

Schweizer Cup. Winti verliert gegen SLO ++ GC steht im Viertelfinal ++ Xamax gewinnt Elfer-Krimi gegen Nyon

Schweizer CupWinti verliert gegen SLO ++ GC steht im Viertelfinal ++ Xamax gewinnt Elfer-Krimi gegen Nyon

