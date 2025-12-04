Der FC Basel bekundet gegen Promotion Ligist Grand-Saconnex lange Mühe, steht dank eines 3:1-Siegs am Ende aber unter den letzten Acht. Das letzte Viertelfinal-Ticket wird ab 20.30 zwischen Aarau und Sion vergeben.
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
- Videos
- Entertainment
- Musik & Festivals
- Lässer
- On the Rocks
- L.A. Calling
- Podcasts
- TV-Programm
- Im Kino
- blue Zoom
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache