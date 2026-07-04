Im grossen WM-Talk auf blue Sport redet SRF-Kommentator Sascha Ruefer auch über seine komplizierte Beziehung zu Nati-Captain Granit Xhaka. Er sagt, sie hätten sich ausgesprochen, zusammen in die Ferien gehen, das würden sie aber nicht.

So versöhnten sich Ruefer und Xhaka «Granit und ich trafen uns in einer Kabine und sprachen uns aus»

Das Verhältnis zwischen Nati-Captain Granit Xhaka und SRF-Kommentator Sascha Ruefer war in den letzten Jahren kompliziert. Gewisse Aussagen Ruefers kamen beim Mittelfeldmotor der Schweizer Nati nicht gut an.

Angefangen zu kriseln hat es bei der WM 2018. Als Xhaka im Spiel gegen Serbien zusammen mit Xherdan Shaqiri und Stephan Lichtsteiner den Doppeladler zeigt, bezeichnet Ruefer die Aktion als «dumm und dämlich».

Den Topf zum Überlaufen bringt allerdings ein Satz über Xhaka in der SRF-Doku-Serie «The Pressure Game». Xhaka sei «alles, nur nicht Schweizer», sagt Ruefer damals und sieht sich in der Folge mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert.

«Xhaka sagt, was er denkt, und ich kommentiere, was ich denke», sagt Sascha Ruefer im WM-Talk von blue Sport «Heimspiel bei der Nati». Diese Tatsachen und die erwähnten Vorfälle führen dazu, dass das Verhältnis der beiden zwischenzeitlich belastet ist.

«Wir gehen nicht zusammen in die Ferien»

«Im Vorfeld zu Grossereignissen hat man gesagt, man müsse dies ausbrechen. Man könne es aber nicht in der Schweiz machen, weil dies die Medien auch festgestellt haben», erinnert sich Ruefer und führt fort: «Im Trainingslager sind wir uns in einer Garderobe begegnet und haben diese Aussprache gehalten.»

Es sei eine Diskussion von Mann zu Mann gewesen, die keine anderen Beteiligten gebraucht habe. «Granit hat gesagt, was ihn an mir gestört hat. Ich habe gesagt, wie es aus meiner Sicht war.» Daraus sei ein inniges Gespräch entstanden, in dem sie füreinander Verständnis hatten. Auf dieses Gespräch haben die beiden aufgebaut und haben rund eineinhalb Jahre danach ein respektvolles und professionelles Verhältnis erschaffen.

«Seither sind wir nicht zusammen in die Ferien, aber wir begegnen uns mit Respekt und auf Augenhöhe», erklärt der 54-Jährige. «Ich weiss, dass ich ihn anrufen kann, wenn ich etwas wissen muss. Und er weiss, dass er mich direkt angehen kann, wenn ihn etwas stört.»

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