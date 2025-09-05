  1. Privatkunden
Nati-Stimmen Granit Xhaka: «Es ist schade, dass wir nur 4:0 gewonnen haben»

Patrick Lämmle

5.9.2025

Granit Xhaka tauscht sich nach dem 4:0-Sieg mit Nati-Coach Murat Yakin aus.
Granit Xhaka tauscht sich nach dem 4:0-Sieg mit Nati-Coach Murat Yakin aus.
Imago

Die Schweizer Nati lässt gegen den Kosovo nichts anbrennen und feiert zum WM-Quali-Auftakt einen 4:0-Sieg. Captain Granit Xhaka ist dennoch nicht restlos zufrieden. Hier sind die Stimmen zum Spiel.

Patrick Lämmle

05.09.2025, 23:25

05.09.2025, 23:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweizer Nati gewinnt im vierten Anlauf erstmals gegen den Kosovo – und das gleich mit 4:0.
  • Die Schweiz startet damit optimal in die WM-Qualifikation.
  • Nach dem Spiel gibt es aus dem Schweizer Lager aber auch kritische Töne.
Mehr anzeigen

Trotz des klaren 4:0-Sieges sind die Schweizer nicht restlos zufrieden. Denn nach einer spektakulären ersten Halbzeit, geht nach dem Pausentee nicht mehr viel. Granit Xhaka fasst es im SRF-Interview so zusammen: «Ich glaube, das war die beste Halbzeit seit Langem. Die zweite Halbzeit war nicht gut. Wir haben plötzlich Sachen gemacht, die nicht geplant waren. Die, die mich kennen, die wissen, dass ich extrem selbstkritisch bin. Die erste Halbzeit war fast perfekt. Wenn wir so weiterspielen, legen wir das fünfte, sechste, siebte Tor nach. Schade, dass wir nur 4:0 gewonnen haben. Der nächste Entwicklungsschritt ist, 90 Minuten zu dominieren.»

Die Nati-Noten zum 4:0 gegen Kosovo. Zahnlücke weg und Embolo beisst gleich zweimal zu!

Die Nati-Noten zum 4:0 gegen KosovoZahnlücke weg und Embolo beisst gleich zweimal zu!

Manuel Akanji, der Torschütze zum 1:0 sagt: «Ich glaube, das Resultat ist sehr gut. Aber wenn man kritisch sein will, dann ist nicht immer alles gut. Wir hätten genug Chancen gehabt, um zwei, drei Tore zu erzielen in der 2. Halbzeit. Das kann man uns vorwerfen. Aber wir haben das Spiel dominiert und es ist ein sehr gutes Resultat.» Sein Blick ist bereits nach vorne gerichtet: «Am Montag geht es schon weiter. Das wird sicher kein einfaches Spiel.»

Optimaler Start in WM-Quali. Die Nati überrollt den Kosovo und tütet den Sieg ein

Optimaler Start in WM-QualiDie Nati überrollt den Kosovo und tütet den Sieg ein

Trainer Murat Yakin ist weniger kritisch als seine Führungsspieler: «Wir hatten eine kleine Phase, in der wir nachgelassen haben. Am Schluss haben wir es souverän durchgezogen. Es ist klar, dass man beim Stand von 4:0 die Führung verwaltet. Es war wichtig, einigen Spielern Einsatzzeiten zu geben und andere zu schonen. Dabei verändert sich der Rhythmus – das ist völlig normal.»

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Verhaftet, gefoltert, gedemütigt. Das neue Buch «Mensch Fussballstar» von Andreas Böni erzählt unter anderem die Familiengeschichte von Granit Xhaka.

04.09.2025

