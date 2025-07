Granit Xhaka flüchtet von Leverkusen – und landet bei einem Premier-League-Aufsteiger

Granit Xhaka bei seinem letzten Einsatz – im Testspiel gegen Bochum– für Leverkusen. Nach 99 Pflichtspielen für Bayer geht er auf die Insel zurück. IMAGO/HMB-Media

Nach zwei erfolgreichen Jahren in Leverkusen überrascht Xhaka mit einem Wechsel, der mehr Fragen aufwirft als Antworten liefert. Was treibt den Schweizer ausgerechnet nach Sunderland?

Nach grossen Erfolgen mit Bayer Leverkusen kam es bei Granit Xhaka zum Bruch. Der Abgang von Trainer Xabi Alonso und mehreren Schlüsselspielern raubte dem 32-Jährigen offenbar den Glauben, an die früheren Leistungen anknüpfen zu können.

Nun entscheidet sich Xhaka überraschend für einen Wechsel zu Premier-League-Aufsteiger Sunderland – ein Entscheid, der zumindest sportlich Fragen aufwirft.

Als der Wechsel im Sommer 2023 zu Bayer Leverkusen durch war, hing für Granit Xhaka der Himmel voller Geigen. Stolze 30 Millionen Euro zahlten die Bayer-Bosse an Arsenal für den damals 30-Jährigen. Dafür erhielten sie einen Spieler, der bei der Werkself gleich das Zepter übernahm – auf und neben dem Platz.

Als verlängerter Arm von Trainer Xabi Alonso führte der Schweizer in seiner Premieren-Saison das Team (ungeschlagen!) zum Meister- und Pokalsieg, im letzten Jahr schaute immerhin die Vizemeisterschaft heraus. Der Nati-Star hatte in Leverkusen einen Fünfjahresvertrag bis 2028 erhalten, zudem kommt Xhakas Ehefrau Leonita aus dem Rheinland. Obendrauf spielte man in der Champions League.

Doch die Beziehung erlitt in jüngerer Vergangenheit Risse. Alonso trainiert inzwischen Real Madrid. Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (beide Liverpool) und Jonathan Tah (Bayern München) suchten ebenfalls ein neues Abenteuer. Xhaka zweifelte öffentlich, ob er nochmals einen personellen Neuaufbau mitmachen werde. «Das kostet viel Energie. Und ich bin keine 25 mehr, sondern werde im September 33», so sein Fazit.

Erik ten Hag übernahm das Traineramt – aber der Holländer verpasste es offenbar, Xhaka das Gefühl zu geben, noch am richtigen Ort zu sein. Auch wenn zumindest öffentlich der frühere ManUtd-Coach nicht am Status des Schweizers rütteln wollte, reifte bei Xhaka der Entschluss, ein Wechsel anzustreben – mit aller Macht.

Casting-Show der Klubs

Seither verging kein Tag, an dem sein Name nicht bei Transfer-Gerüchten auftauchte. All die früheren Liebesbekundungen in Richtung Leverkusen waren Schnee von gestern. Plötzlich war für den 135-fachen Internationalen die Flucht die einzige Option. Wohin, schien eigentlich zweitrangig.

Milan galt lange Zeit als Favorit, dann war Saudi-Klub Neom in der Pole-Position, die türkischen Klubs Fenerbahçe und Galatasaray galten als Abnahme-Kandidaten, auch Juventus und Inter geisterten herum. Am Ende wurde es Sunderland. Die deutsche Boulevard-Zeitung «Bild» bezeichnete die Transfer-Posse in einem Kommentar mit «Xhakas unwürdiges Schauspiel».

Granit Xhaka schlägt ein neues Kapitel auf. Keystone

Die graue Industrie- und Hafenstadt im Nordosten Englands hat zwar mit die besten Fans auf der Insel – siehe auch die eindrückliche Netflix-Serie «Sunderland 'Til I Die» – doch statt regelmässiger Auftritte auf höchster europäischer Bühne heisst es nun höchstwahrscheinlich Kampf gegen den Abstieg in der Premier League. In der letzten Spielzeit mussten alle drei Aufsteiger wieder runter.

Ein Zürcher als Hoffnungsträger

Hoffnung macht dafür Hauptaktionär und Milliardenerbe Kyril Louis-Dreyfus. Seit der Sohn vom früherem Adidas-Boss und Marseille-Präsident Robert Louis-Dreyfus die Kontrolle des Vereins übernahm, ging es aufwärts mit den «Black Cats». Innert viereinhalb Jahren ging es von der dritthöchsten Liga in die Premier League.

Dies gelang dem Zürcher notabene als Greenhorn – mit 27 Jahren ist er mit Abstand der jüngste Klubbesitzer in der besten Liga der Welt. Der Aufstieg ins Oberhaus spülte dem Klub mal eben geschätzte 200 Millionen Pfund in die Kasse.

Sunderland Mehrheits-Besitzer Kyril Louis-Dreyfus hat Wurzeln in der Schweiz. IMAGO/Focus Images

Jetzt wird die Schatulle für Xhaka geöffnet. Bis zu 20 Millionen Euro Ablöse (inklusive Boni) überweist man für den Routinier, der einen Dreijahres-Vertrag erhält. Der Basler wird an der rauen Nordsee künftig mehr als zehn Millionen Euro pro Jahr verdienen, etwa drei Millionen mehr als bei Bayer. Es ist wohl grösstenteils auch Schmerzensgeld. Zwar misst sich der ehrgeizige Nati-Captain nun wieder mit den Besten seines Fachs – wo er angesichts seiner Qualitäten auch hingehört –, sportlich hingegen scheint die Aufgabe auf dem Papier diffus.

Bisher hat Xhaka bei all seinen Stationen überall Herausforderungen gesucht. Und wenn es Hürden gab wie in Arsenal, als der Mittelfeld-Stratege etwa von den eigenen Fans angezählt wurde, lief er nicht – wie wohl die meisten seiner Berufskollegen – gleich davon, sondern wollte auf dem Platz den Gegenbeweis erbringen. Am Ende lieferte Xhaka und hatte den Respekt der Gunners-Anhänger gewonnen.

Transfer für die Nati gar positiv?

Was genau das Spannende am Projekt Sunderland ist, ist für Aussenstehende mehr als unklar. Vielleicht erläutert Xhaka bald, was ihn genau dazu bewegt hat. Bis jetzt wirkt es mehr als eine Flucht von Leverkusen weg als eine Herzensentscheidung für Sunderland.

Eines Tages will Granit ja nochmals beim FCB spielen, wie er bei der Verabschiedung von seinem Bruder Taulant erklärte. Ob Xhaka nochmals zu seinem Jugendklub zurückkehrt, bleibt nach dem neusten Kapitel ungewisser denn je.

Vielleicht ist das Ganze aber unter dem Strich zumindest für die Nati von Vorteil. Ohne europäische Spiele kann sich der Leader mehr Pause gönnen und für die WM 2026 nochmals in Bestform präsentieren. Die Yakin-Truppe könnte einen Xhaka in alter Stärke gut gebrauchen. Ob Sunderland dafür die richtige Adresse ist, wird man sehen. Klar ist: Man hatte schon mehr (Vor-)Freude an einem Wechsel.

