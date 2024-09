Granit Xhaka: «Ich entschuldige mich beim Team»

Granit Xhaka: «Was heute die Spieler von Dänemark geleistet haben, hat nichts mit Respekt zu tun» Granit Xhaka fliegt bei der Niederlage gegen Dänemark vom Platz und nervt sich nach dem Spiel über den Gegner. 05.09.2024

Nach einem Frustfoul sieht Granit Xhaka gegen Dänemark kurz vor Schluss die Rote Karte und fliegt nach Elvedi als zweiter Schweizer vom Platz. Am Tag danach entschuldigt sich der Nati-Captain auf Instagram.

tbz Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Granit Xhaka verliert im Nations-League-Spiel gegen Dänemark am Donnerstag die Nerven und sieht die Rote Karte.

Am Tag nach der Partie entschuldigt sich der Nati-Captain auf Instagram. Mehr anzeigen

«Niederlagen wie diese schmerzen», schreibt Granit Xhaka am Tag nach der Dänemark-Pleite auf Instagram und entschuldigt sich für seinen Aussetzer kurz vor Schluss, der ihm die Rote Karte einhandelte. «Ich halte meine Hände hoch und entschuldige mich beim Team.»

Xhaka war nach einem Frust-Foul an Dänemark-Captain Pierre Emile Hojbjerg in der 87. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden. Kurz zuvor hatten die Schweizer das 0:1 einstecken müssen. Das Tor fiel, während Nati-Stürmer Breel Embolo verletzt am Boden lag, Xhaka hatte die dänischen Gegenspieler mehrfach dazu aufgefordert, den Ball ins Aus zu spielen.

In den Kommentaren unter Xhakas Instagram-Post finden sich viele Nati-Fans, die den Schweizer Captain in Schutz nehmen. «Dafür musst du dich sicher nicht entschuldigen», heisst es. Jemand anders findet: «Du hast das einzig Richtige gemacht.»

Bereits in der 52. Minute sah Abwehrspieler Nico Elvedi die Rote Karte. Der umstrittene Entscheid von Schiedsrichter Siebert war im Nachgang der Partie von vielen Nati-Akteuren hart kritisiert worden.

Videos aus dem Ressort

Das sagt Michael Wegmann zum Witz-Rot gegen Elvedi blue News Leiter Sport Michael Wegmann analysiert nach der Niederlage gegen Dänemark die beiden roten Karten gegen die Schweizer Nati. 06.09.2024

Erlachner über das «Non-Fairplay» der Dänen blue Sport Schiedsrichter-Experte Pascal Erlachner analysiert die Szene vor dem 2:0 der Dänen. 06.09.2024

Akanji: «Das ist niemals eine rote Karte» Nach der Niederlage gegen Dänemark zeigt sich Manuel Akanji unverständlich gegenüber der roten Karte gegen Teamkollege Elvedi. 06.09.2024