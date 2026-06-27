Transfer-Bombe mitten an der WM. Nach blue-Sport-Informationen will Chelsea unseren Nati-Captain Granit Xhaka sofort verpflichten!

Heisse Gespräche zwischen den Klubs Granit Xhaka vor Sensations-Wechsel zu Chelsea!

Darum geht's Chelsea will Granit Xhaka verpflichten – die Gespräche mit dem Spieler sollen weit fortgeschritten sein.

Nun verhandeln die Klubs – Sunderland fordert laut blue Sport 35 bis 40 Millionen für den Nati-Captain.

Transfer mitten während der WM – Xhaka könnte nach seiner starken Saison bereits den nächsten Top-Wechsel vollziehen.

Neuer Weg? Granit Xhaka steht möglicherweise kurz vor einem Wechsel zu Chelsea Bild Keystone

Die Nati steht im WM-Sechzehntelfinal – und der Captain Granit Xhaka könnte nach seine Top-Saison bei Sunderland schon wieder wechseln.

Nach blue-Sport-Informationen will Chelsea den 33-Jährigen verpflichten. Dort ist Xabi Alonso der neue Trainer - und die beiden machten schon Leverkusen zum Meister.

Die Gespräche zwischen Spieler und Chelsea sind weit gediehen, nun reden auch die Klubs. Es wird ein Poker: Sunderland soll 35 bis 40 Millionen für unseren Nati-Star aufrufen.