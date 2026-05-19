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Deutschland Gregor Kobel im Bundesliga-Team der Saison

SDA

19.5.2026 - 16:22

Gregor Kobel schafft es wie 2024 in die beste Elf der Saison des Fachmagazins «Kickers»
Gregor Kobel schafft es wie 2024 in die beste Elf der Saison des Fachmagazins «Kickers»
Keystone

Das Fachmagazin «Kicker» wählt traditionell nach jeder Bundesliga-Saison die besten elf Spieler. Zum Team der Saison gehört nach 2024 zum zweiten Mal auch der Schweizer Nationaltorhüter Gregor Kobel.

Keystone-SDA

19.05.2026, 16:22

Der 27-jährige Goalie von Borussia Dortmund blieb in 34 Einsätzen 15 Mal ohne Gegentor und kassierte insgesamt nur 34 Treffer. Unter allen Stammtorhütern wies Kobel zudem die beste Quote an Paraden auf.

Neben Kobel wurde mit Innenverteidiger Nico Schlotterbeck ein zweiter BVB-Spieler in die Elf der Saison gewählt. Meister Bayern München ist mit sechs Spielern am häufigsten vertreten. Johan Manzambi, das aufstrebende Schweizer Talent des SC Freiburg, das immerhin dreimal den Sprung in die Elf des Spieltags schaffte, gehört dagegen nicht zur Top 11.

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