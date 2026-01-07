  1. Privatkunden
Deutschland Gregoritsch zurück zu Augsburg

SDA

7.1.2026 - 11:34

Michael Gregoritsch spielt wieder für den FC Augsburg
Michael Gregoritsch spielt wieder für den FC Augsburg
Keystone

Cédric Zesiger und Fabian Rieder haben beim FC Augsburg einen österreichischen Internationalen als neuen Teamkollegen. Michael Gregoritsch kehrt leihweise bis zum Saisonende zum Bundesligisten zurück.

Keystone-SDA

07.01.2026, 11:34

Der 31-jährige Stürmer wechselt aus Dänemark von Bröndby zurück nach Deutschland. Dort hat er eine lange sportliche Vergangenheit. Gespielt hat er auch schon für Hoffenheim, St. Pauli, Bochum, den Hamburger SV, Schalke und Freiburg.

Gregoritsch sorgte im vergangenen November für die grossen Schlagzeilen. Mit seinem Ausgleichstor beim 1:1 im Heimspiel gegen Bosnien-Herzegowina sicherte er Österreich die direkte Qualifikation für die diesjährige Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko.

Augsburg, das in der Rangliste der Bundesliga auf Platz 15 liegt, hat nach Ablauf des Leihgeschäfts die Option zur (neuerlichen) definitiven Anstellung von Gregoritsch.

