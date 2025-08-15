Übersicht
15.8.2025 - 15:33
Die Young Boys müssen rund sechs Wochen auf Gregory Wüthrich verzichten.
Keystone-SDA
15.08.2025, 15:33
Der 30-jährige, auf diese Saison hin zu YB zurückgekehrte Verteidiger fällt mit einen Muskelverletzung im Oberschenkel aus.
