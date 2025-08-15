Zwangspause für den YB-Rückkehrer Gregory Wüthrich Keystone

Die Young Boys müssen rund sechs Wochen auf Gregory Wüthrich verzichten.

Keystone-SDA SDA

Der 30-jährige, auf diese Saison hin zu YB zurückgekehrte Verteidiger fällt mit einen Muskelverletzung im Oberschenkel aus.