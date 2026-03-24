Atléticos Rekordtorschütze Antoine Griezmann wechselt im Sommer in die MLS zu Orlando City. Keystone

Nach zehn Saisons bei Atlético Madrid wird Antoine Griezmann den spanischen Spitzenklub im Sommer in Richtung Nordamerika verlassen. Der 35-jährige Offensivspieler wechselt in die MLS zu Orlando City.

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Mit 211 Treffern in 488 Pflichtspielen ist der 2024 aus der französischen Nationalmannschaft zurückgetretene Griezmann Rekordtorschütze von Atlético. Der Weltmeister von 2018 hatte den Klub bereits einmal verlassen, kehrte jedoch nach zwei Saisons beim FC Barcelona im Sommer 2021 zurück.

2018 führte Griezmann Atlético zum Gewinn der Europa League. In der laufenden Saison stehen die Madrilenen im Final des spanischen Cups sowie in den Viertelfinals der Champions League.