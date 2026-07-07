Er begleitet die kolumbianische Nationalmannschaft hautnah: blue Sport hat Fussballreporter Theo González Castaño in Vancouver vor dem WM-Achtelfinal zum Grippe-Schock, den Fans und der Schweizer Nati befragt.

Darum geht’s Die Schweiz spielt ihren WM-Achtelfinal am Dienstagabend in Vancouver gegen Kolumbien. Anpfiff ist um 22:00 Uhr.

blue Sport hat im Vorfeld des Spiels mit dem kolumbianischen Fussballreporter Theo González Castaño gesprochen.

González Castaño spricht über der vermeintlichen Grippe-Schock im Team und Revanchegelüste und sagt, wie die Nati in Kolumbien wahrgenommen wird.

James Rodríguez sorgte bei den kolumbianischen Fans für einen Schock, als er nach dem Sieg im Sechzehntelfinal gegen Ghana von einer Grippewelle im Team sprach. Viele Spieler seinen betroffen, der Superstar selbst musste gegen Ghana schon zur Pause ausgewechselt werden.

Gehen die Kolumbianer auch angeschlagen in den Achtelfinal gegen die Schweiz? Alles halb so wild, berichtet uns der kolumbianische Fussballreporter Theo González Castaño in Vancouver. «Ein paar Spieler hatten eine leichte Erkältung wegen des Temperaturwechsels. Die Mannschaft hat ein wenig darunter gelitten, aber es ist nichts Ernstes. Den Spielern geht es gut.»

Begonnen hat die Endrunde für Kolumbien in Mexiko-Stadt und Guadalajara, ehe das letzte Gruppenspiel eine Reise an die Ostküste nach Miami bereithielt. Nach Kansas City im Sechzehntelfinal steht nun der Achtelfinal in Vancouver an, womit das Team in allen vier Zeitzonen an der WM im Einsatz stand beziehungsweise steht.

Kolumbien-Fans deutlich in Überzahl

Die Reisestrapazen sollen dem Team aber nicht die Energie geraubt haben. «Die Mannschaft spielt gut und zeigt ihre Identität. Jetzt müssen sie es auf dem Platz beweisen», sagt González Castaño.

Er schätzt das Team als bodenständig und fokussiert ein. «Vor zwei Jahren schaffte es Kolumbien ins Finale der Copa América, verlor da aber gegen Argentinien. Jetzt wäre ein schöner Moment für einen Befreiungsschlag.» Beim Viertelfinaleinzug könnte es zur Revanche gegen Argentinien kommen.

Die Kolumbianer zählen gegen die Schweiz auf James Rodríguez. EPA

Zählen können die Kolumbianer auch auf die Unterstützung von zahlreichen Fans vor Ort. Laut dem Reporter sollen fast 40'000 Kolumbianerinnen und Kolumbianer in Vancouver sein. So droht der Nati erneut ein «Auswärtsspiel» im 54'500 Plätze fassenden BC Place.

Gegen Gastgeber Kanada liessen sich die Schweizer aber genauso wenig beunruhigen wie in Los Angeles gegen Bosnien, wo die Nati-Fans ebenfalls deutlich in Unterzahl waren. González Castaño sieht das natürlich ganz anders: «Ich tippe auf 1:0 für Kolumbien!»