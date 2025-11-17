  1. Privatkunden
Erste WM-Qualifikation seit 1998 Grosse Feier in Oslo für Erling Haaland und Co.

SDA

17.11.2025 - 20:21

Die Fans bereiteten Norwegens Fussball-Nationalmannschaft in Oslo einen grossen Empfang
Die Fans bereiteten Norwegens Fussball-Nationalmannschaft in Oslo einen grossen Empfang
Keystone

Die norwegische Nationalmannschaft ist nach der ersten WM-Qualifikation seit 1998 mit einer grossen Feier in ihrer Heimat empfangen worden.

Keystone-SDA

17.11.2025, 20:21

17.11.2025, 21:44

Im norwegischen Fernsehen war zu sehen, wie Tausende Fans Goalgetter Erling Haaland und seinen Teamkollegen zujubelten, als sie am Montagabend auf den Balkon des Osloer Rathauses traten. Unter anderem Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Store beglückwünschte die Nationalmannschaft dort zu ihrer Leistung.

Der Sender NRK berichtete unter Berufung auf Polizeiangaben von 45'000 Fans auf dem Rathausplatz. Laut NRK wollten die Spieler die Feier anschliessend in einem Osloer Nachtclub fortsetzen.

Kobel: «Wollen gegen Kosovo ein gutes Gesicht zeigen»

Kobel: «Wollen gegen Kosovo ein gutes Gesicht zeigen»

17.11.2025

17.11.2025

Yakin: «Denken gegen Kosovo nicht nur ans Verteidigen»

Yakin: «Denken gegen Kosovo nicht nur ans Verteidigen»

17.11.2025

17.11.2025

Skicrosser Alex Fiva: «Wenn du an Olympia gehst, muss das Ziel eine Medaille sein»﻿

Skicrosser Alex Fiva: «Wenn du an Olympia gehst, muss das Ziel eine Medaille sein»﻿

13.11.2025

13.11.2025

Kobel: «Wollen gegen Kosovo ein gutes Gesicht zeigen»

Kobel: «Wollen gegen Kosovo ein gutes Gesicht zeigen»

Yakin: «Denken gegen Kosovo nicht nur ans Verteidigen»

Yakin: «Denken gegen Kosovo nicht nur ans Verteidigen»

Skicrosser Alex Fiva: «Wenn du an Olympia gehst, muss das Ziel eine Medaille sein»﻿

Skicrosser Alex Fiva: «Wenn du an Olympia gehts, muss das Ziel eine Medaille sein»﻿

