Die norwegische Nationalmannschaft ist nach der ersten WM-Qualifikation seit 1998 mit einer grossen Feier in ihrer Heimat empfangen worden.

Im norwegischen Fernsehen war zu sehen, wie Tausende Fans Goalgetter Erling Haaland und seinen Teamkollegen zujubelten, als sie am Montagabend auf den Balkon des Osloer Rathauses traten. Unter anderem Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Store beglückwünschte die Nationalmannschaft dort zu ihrer Leistung.

Der Sender NRK berichtete unter Berufung auf Polizeiangaben von 45'000 Fans auf dem Rathausplatz. Laut NRK wollten die Spieler die Feier anschliessend in einem Osloer Nachtclub fortsetzen.