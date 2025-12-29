  1. Privatkunden
Hohen Preisen zum Trotz Grosse Nachfrage nach Tickets für WM 2026

SDA

29.12.2025 - 18:06

Zumindest alle attraktiven Spiele der Fussball-WM werden in ausverkauften Stadien gespielt. Trotz 150 Millionen Ticket-Bestellungen wird die FIFA aber wohl nicht alle Partien ausverkaufen können.
Zumindest alle attraktiven Spiele der Fussball-WM werden in ausverkauften Stadien gespielt. Trotz 150 Millionen Ticket-Bestellungen wird die FIFA aber wohl nicht alle Partien ausverkaufen können.
Keystone

Wegen der (teuren) Tickets für die Fussball-WM 2026 gibt es Kritik. Dennoch kann die FIFA eine riesige Nachfrage vermelden. Noch können sich die Fans weiter um Billette bewerben.

Keystone-SDA

29.12.2025, 18:06

29.12.2025, 18:30

Der Internationale Fussballverband FIFA teilt mit, dass bis zur Hälfte der aktuellen Verkaufsphase 150 Millionen Bestellungen aus mehr als 200 Ländern eingegangen sind. Damit ist die Nachfrage jetzt schon 30-mal grösser als die Menge der verfügbaren Tickets. Ausserdem sei noch nie in der WM-Geschichte die Nachfrage so gross gewesen.

Die aktuelle Bewerbungsphase läuft seit dem 11. Dezember und endet am 13. Januar um 17 Uhr Schweizer Zeit. Erstmals sind dabei Einzeltickets für bestimmte Spiele und Teams in der Vorrunde erhältlich. Die Tickets werden durch eine Zufallsziehung vergeben. Danach folgt eine weitere Verkaufsphase.

Kostenpunkt: 175 US-Dollar. FIFA kassiert bei WM 2026 auch fürs Parkieren ab

Kostenpunkt: 175 US-DollarFIFA kassiert bei WM 2026 auch fürs Parkieren ab

Videos aus dem Ressort

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Sie verzauberten 2025 die Schweiz: Nun wollen sie die Welt erobern. Sydney Schertenleib, Livia Peng, Iman Beney und Géraldine Reuteler träumen sich zurück an die EM.

23.12.2025

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026

Ein ereignisreiches Sportjahr 2025 ist zu Ende, doch auch im neuen Jahr stehen viele Highlights auf dem Programm. Hier sind – mit aufgesetzter Schweizer Brille – unsere Wunsch-Schlagzeilen für 2026.

29.12.2025

Das war das Jahr 2025 bei blue Sport

Das war das Jahr 2025 bei blue Sport

Exklusive Porträts, spannende Talks, prominente Gäste – und hautnah dabei bei der Nati und der UEFA Women's EURO in der Schweiz. Das war das Jahr 2025 bei blue Sport. Wir blicken zurück – und freuen uns schon aufs 2026!

24.12.2025

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026

Das war das Jahr 2025 bei blue Sport

Das war das Jahr 2025 bei blue Sport

Beim Afrika-Cup verletzt. Sorgen für YB um Jaouen Hadjam

Beim Afrika-Cup verletztSorgen für YB um Jaouen Hadjam

Neuer Klub, neues Glück?. Diese Schweizer Söldner könnten im Januar wechseln

Neuer Klub, neues Glück?Diese Schweizer Söldner könnten im Januar wechseln

Petkovic-Team überzeugt. Algerien am Afrika-Cup erstmals seit 2019 im Achtelfinal

Petkovic-Team überzeugtAlgerien am Afrika-Cup erstmals seit 2019 im Achtelfinal