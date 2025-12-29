Zumindest alle attraktiven Spiele der Fussball-WM werden in ausverkauften Stadien gespielt. Trotz 150 Millionen Ticket-Bestellungen wird die FIFA aber wohl nicht alle Partien ausverkaufen können. Keystone

Wegen der (teuren) Tickets für die Fussball-WM 2026 gibt es Kritik. Dennoch kann die FIFA eine riesige Nachfrage vermelden. Noch können sich die Fans weiter um Billette bewerben.

Der Internationale Fussballverband FIFA teilt mit, dass bis zur Hälfte der aktuellen Verkaufsphase 150 Millionen Bestellungen aus mehr als 200 Ländern eingegangen sind. Damit ist die Nachfrage jetzt schon 30-mal grösser als die Menge der verfügbaren Tickets. Ausserdem sei noch nie in der WM-Geschichte die Nachfrage so gross gewesen.

Die aktuelle Bewerbungsphase läuft seit dem 11. Dezember und endet am 13. Januar um 17 Uhr Schweizer Zeit. Erstmals sind dabei Einzeltickets für bestimmte Spiele und Teams in der Vorrunde erhältlich. Die Tickets werden durch eine Zufallsziehung vergeben. Danach folgt eine weitere Verkaufsphase.