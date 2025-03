Arda Güler und Dominik Szoboszlai standen sich mit ihren Nationalteams gegenüber. Die beiden Stars geraten dabei auf dem Platz aneinander – und führen die Fehde nach der Partie in den sozialen Medien fort.

In der Nations League Playoff-Relegation trafen Ungarn und die Türkei aufeinander. Am Donnerstag siegten die Türken in Istanbul mit 3:1, auch im Rückspiel am Sonntag behielt das Team von Trainer Vincenzo Montella mit 3:0 klar die Oberhand.

Mehr zu reden als der Aufstieg der Türkei in die A-Liga gibt aber das Privatduell zwischen dem Türken Arda Güler und dem Ungarn Dominik Szoboszlai. Bereits vor einem Jahr trafen die beiden Fussballer mit ihren Teams bei einem Testspiel aufeinander – und verstanden sich offenbar nicht allzu gut.

Als Liverpool-Star Szoboszlai nun in der Anfangsphase der Partie ein Foulspiel am Real-Profi Güler begeht, erhitzen sich die Gemüter. Güler legt sich den Zeigefinger auf den Mund und bedeutet dem Ungarn-Captain, still zu sein. Szoboszlai lacht höhnisch über die Aktion.

Szoboszlai provoziert Güler – türkisches Top-Talent kontert

Auch nach der 0:3-Schlappe in Budapest zeigt sich der 24-Jährige spitzzüngig und kommentiert ein Foto auf dem Portal NSO der Szene mit «1088». Damit spielt der frühere Leipzig-Profi auf die Anzahl Minuten an, welche Güler bisher bei Real Madrid auf dem Platz stehen durfte.

Der inzwischen 20-Jährige wechselte im Sommer 2023 von Fenerbahçe für 20 Millionen Euro Basis-Ablöse zu den Königlichen. Der kreative Mittelfeld-Spieler gilt in der Türkei als Ausnahmetalent und hatte etwa bei der EM tolle Auftritte gezeigt, unter Real-Coach Carlo Ancelotti läuft es aber für ihn bis jetzt nicht nach Wunsch.

Immerhin steuert Güler gegen Ungarn einen Treffer bei. Und zeigt auch nach dem Spiel, dass er ebenfalls attackieren kann. Auf seiner Instagram-Stroy ist der Resultat-Post abgeändert. So steht auf der Torschützenseite der Ungarn «Szoboszlai 1 Instagram Comment». Zusätzlich schreibt er: «Der Typ ist ein Witz. Sind sechs Tore noch nicht genug, um ruhig zu sein? 🤫»

Screenshot(InstagramStory/ardaguler)

Ob der Instagram-Zoff der beiden Streithähne weitergeht, wird die Öffentlichkeit wohl bald mitbekommen. Klar ist: Zumindest sportlich hatten Güler und sein Team die Nase vorn.