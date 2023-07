Gündogan: «Bin stolz, Teil dieses Klubs zu sein» Ilkay Gündogan wird in der kommenden Saison für den FC Barcelona auflaufen. Der deutsche Nationalspieler verrät, dass er vor seinem Wechsel mit Marc-André ter Stegen und Robert Lewandowski gesprochen hat. 26.07.2023

Nach sieben Jahren bei Manchester City wechselt Ilkay Gündogan zum FC Barcelona. Der Deutsche schwärmt von City-Coach Pep Guardiola und traut auch seiner neuen Mannschaft zu, die Champions League zu gewinnen.

Bevor ich zu Man City kam, dachte ich, ich kenne alles. Ich war 25 Jahre alt, hatte viel gesehen und ein Champions-League-Finale gespielt. Aber wenn ich jetzt hier stehe, nach sieben Jahren in Peps Schule, würde ich sagen, dass ich nichts über Fussball wusste. Sein Einfluss auf die Mannschaft und mich persönlich war immens, schwärmte Ilkay Gündogan in einem Interview mit «ESPN».

Nichtsdestotrotz verliess der City-Captain Manchester, um beim FC Barcelona ein neues Kapitel aufzuschlagen. «Am Ende konnte er nicht wirklich viel tun», beschreibt Gündogan die Ausgangslage und betont: «Für mich war es wichtig, dass er der Erste war, der die Informationen direkt von mir bekam. Ich nahm in den Ferien einfach mein Telefon und rief ihn an und erklärte ihm alles, drückte ihm meine Wertschätzung aus, für das, was der Verein in den letzten sieben Jahren für mich getan hat.»

Viel zusammen erlebt: Pep Guardiola mit Ilkay Gündogan. IMAGO

Gündogan geht als fünffacher englischer Meister und frischgebackener Champions-League-Sieger, 14 Pokale holte er mit den Himmelblauen insgesamt. Natürlich sei Guardiola nach dem Gespräch traurig gewesen, erläutert Gündogan. Immerhin habe den Spanier wohl etwas getröstet, dass er mit Barça zu seinem Kindheits-Verein wechsle, glaubt der 32-Jährige.

«Es waren sieben unglaubliche gemeinsame Jahre», schwärmt auch Guardiola. «Barcelona hat einen unglaublichen Spieler geholt. Aber so ist das im Leben, jeder von uns hat neue Herausforderungen. Wir haben versucht, ihn zum Bleiben zu überreden», berichtet der 52-Jährige.

Hohe Ziele mit Barça: «Die Qualität ist da»

Nun will Gündogan mit den Katalanen erneut das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League zu gewinnen, wie er spanischen Medien erklärte.

Der FC Barcelona sei zu einem Triumph in Europas Königsklasse in der Lage, betonte Gündogan. «Die Qualität ist da. Aber es braucht nicht nur Qualität, es braucht Mentalität, Konstanz und manchmal ein bisschen Glück in den entsprechenden Momenten», sagte der Mittelfeldspieler. Es gebe eine Verantwortung, weit zu kommen und so gut wie möglich zu spielen, auch in der Liga.

Während Gündogan mit Manchester City in der vorigen Saison das Triple holte, scheiterte Barcelona in der Champions League schon in der Gruppenphase, sicherte sich danach aber die spanische Meisterschaft. Die Ziele seien nicht einfach zu erreichen, räumte der 67-fache Internationale ein; schwierige Ziele möge er aber.

Aktuell befindet sich Gündogan mit Barcelona auf einem USA-Trip. Dort wurde er auch gebeten, seine früheren Club-Trainer Jürgen Klopp, Thomas Tuchel (beide bei Borussia Dortmund) und Pep Guardiola in einem Wort zu charakterisieren. Bei Klopp antwortete er mit «Intensität», bei Tuchel mit «intelligent» und bei Guardiola mit «Genie».

