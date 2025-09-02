Deutschland startet in die WM-Qualifikation

STORY: Gut neun Monate vor dem Eröffnungsspiel der Fussball-WM 2026 startet Deutschland in die WM-Qualifikationsphase. Am Donnerstag steht in der Vierergruppe A das erste Spiel gegen die Slowakei an. Beim Training am Dienstagvormittag im fränkischen Herzogenaurach war der Kader laut DFB-Angaben mit allen 23 Nationalspielern komplett versammelt. Neben altbekannten Stars wie Joshua Kimmich oder Niclas Füllkrug sind mit Nnamdi Collins, Paul Nebel und Finn Dahmen auch drei Neuzugänge dabei. Gegen die Slowakei rechnet der Verteidiger Jonathan Tah mit einem «toughen» Spiel: «Sie haben ein paar Spieler in den Reihen, die wirklich was drauf haben, die auch international Erfahrung haben und ja, es wird kein einfaches Auswärtsspiel dort und es wird wie immer sehr intensiv, glaube ich, von den Zweikämpfen, von der Aggressivität und von der Aktivität auch, die wir selber auf den Platz bringen müssen. Ich glaube, wenn wir unser Tempo, unser Spiel auf den Platz kriegen und gut als Mannschaft verteidigen, dann werden wir automatisch gut angreifen und das Spiel auch positiv gestalten.» In der Quali-Gruppe A muss Deutschland neben der Slowakei auch gegen Nordirland und Luxemburg ran. «Es sind natürlich von den Namen her keine Riesen-Gegner, trotzdem darf man sie nicht unterschätzen. Und trotzdem geht es immer darum, wie wollen wir spielen, wie wollen wir uns auch im Hinblick auf die WM vorbereiten. Wir müssen uns noch qualifizieren, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und, wie gesagt, wir wollen uns auf eine Art und Weise qualifizieren, dass wir mit Überzeugung auf den Platz gehen, mit Überzeugung die Spiele gewinnen und uns dann am Ende qualifizieren mit einem positiven Gefühl und einfach bereit sind vom Gefühl her für die WM.» Das Rennen um ein Ticket zur WM in Kanada, Mexiko und den USA startet für die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstag um 20.45 Uhr in Bratislava.

