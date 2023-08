Beste Chancen auf Auszeichnung als Europas Fussballer des Jahres: das kongeniale Offensivduo Kevin De Bruyne und Erling Haaland von Manchester City. Bild: Keystone

Erling Haaland, Lionel Messi und Kevin De Bruyne dürfen auf die Auszeichnung als Europas Fussballer des Jahres hoffen. Die Ehrung findet am 31. August in Monaco, statt.

Der Norweger Haaland und der Belgier De Bruyne gewannen in der vergangenen Saison mit Manchester City erstmals die Champions League, dazu auch in England den Meistertitel und den Cup. Der argentinische Weltmeister Messi wechselte gerade erst von Paris Saint-Germain zu Inter Miami in die USA.

Für die Wahl von Europas Trainer des Jahres sind Pep Guardiola (Manchester City), Simone Inzaghi (Inter Mailand) und Luciano Spalletti (Napoli) die Finalisten.

Im vergangenen Jahr war Stürmer Karim Benzema von Real Madrid als bester Spieler ausgezeichnet worden. Mittlerweile spielt der Franzose wie viele andere Stars in Saudi-Arabien.

SDA