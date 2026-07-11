Wenn England und Norwegen am Samstagabend in Miami aufeinandertreffen, geht es um den Einzug in den WM-Halbfinal. Dabei können beide Nationen auf ihre Topstürmer zählen.

Sieben Tore hat Erling Haaland an der WM-Endrunde in Nordamerika bereits erzielt – und dies, obwohl der Stürmer von Manchester City, der mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht wird, im letzten Gruppenspiel gegen Frankreich geschont wurde. Der 25-Jährige kann noch so isoliert sein, im entscheidenden Moment schlägt er dennoch eiskalt zu. Bestes Beispiel war der Achtelfinal gegen Rekordweltmeister Brasilien, den er in der Schlussphase mit einem wuchtigen Kopfball und einem satten Abschluss von der Strafraumkante entschied – obwohl er zuvor von den brasilianischen Innenverteidigern weitestgehend aus dem Spiel genommen worden war.

Der verkappte Spielmacher

Gänzlich anders ist der Spielstil von Harry Kane. Der 32-jährige Captain der Engländer ist zwar ebenfalls Stürmer. Sein Arbeitsbereich verortet der Bayern-Profi aber nicht nur im gegnerischen Sechzehner. Kane lässt sich oft fallen und agiert als Spielmacher, nicht selten hilft er am eigenen Strafraum aus und er ist sich auch für Grätschen nicht zu schade. Sechs Tore hat er am diesjährigen Turnier bereits erzielt. Mit insgesamt 14 WM-Treffern hat er in dieser Hinsicht Gary Lineker als besten englischen Torschützen abgelöst.

Sowohl Haaland als auch Kane führen Mannschaften an, die bisher überzeugt haben. England ging als Mitfavorit ins Turnier und hat unter Trainer Thomas Tuchel – abgesehen vom Spiel gegen Ghana und der ersten Halbzeit gegen die DR Kongo – eine starke Endrunde gespielt. Herausragend war dabei der 3:2-Sieg im Achtelfinal gegen Co-Gastgeber Mexiko im Aztekenstadion. Norwegen, von vielen vor dem Turnier als Geheimfavorit eingestuft, wusste seine Rolle nicht nur im Sechzehntelfinal gegen die Elfenbeinküste, sondern allen voran auch im Achtelfinal gegen Brasilien auszufüllen. Sowohl gegen die Afrikaner als auch gegen den Rekordweltmeister sorgten die Skandinavier kurz vor dem Ende für die Entscheidung.

Druck lastet auf England

Die unerschrockenen Norweger können in Miami befreit aufspielen, schliesslich ist ihr Vorstoss unter die letzten acht Mannschaften bereits jetzt historisch. Der Druck liegt klar bei den Three Lions und deren Coach Thomas Tuchel. Auf der Insel wird nichts anderes als der zweite WM-Titel nach 1966 erwartet. Haaland oder Kane – nur einer kann in den Halbfinal einziehen.