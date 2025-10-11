Erling Haaland trifft und trifft, während Norwegen siegt und siegt Keystone

Norwegen gewinnt auch sein sechstes Spiel der WM-Qualifikation. Beim 5:0-Heimsieg gegen Israel erreicht Erling Haaland in seinem 46. Länderspiel die Marke von 51 Toren.

Haaland trug zum diskussionslosen Erfolg in Oslo in der ersten Halbzeit nach einem Konter das 2:0 und in den letzten 20 Minuten mit Kopfbällen die letzten zwei Treffer bei. Dabei hatte der Abend für den in Abwesenheit von Martin Ödegaard als Captain aufgelaufenen Ausnahmestürmer schlecht begonnen. Gleich zweimal scheiterte er in den Startminuten mittels Penalty an Israels Goalie Daniel Peretz, der beim ersten Elfmeter zu früh seine Torlinie verlassen hatte und deshalb Haaland noch einen Versuch zugestehen musste.

An der Seite des 25-jährigen Haalands brillierten in der Offensive auch Alexander Sörloth von Atlético Madrid als Passgeber zum 2:0, der Leipziger Antonio Nusa mit den Flanken zum 4:0 und 5:0 sowie der trickreiche Oscar Bobb, der bei Manchester City an der Seite von Haaland spielt.

Zwei Spieltage vor Schluss steht Norwegen mit dem Punktemaximum und einem Torverhältnis von 29:3 da. Das erste WM-Ticket seit 1998 ist den Skandinaviern kaum mehr zu nehmen, wenn sie am 13. November das Heimspiel gegen Estland für sich entschieden. Zum Abschluss der Qualifikation steht dann drei Tage später in Mailand das Spiel gegen Italien an.