  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fussball-Stars unter der Lupe Haaland trifft dreifach und scheitert zweimal – Messi mit Doppelpack, CR7 verschiesst Elfer

Syl Battistuzzi

12.10.2025

Cristiano Ronaldo scheitert vom Punkt.
Cristiano Ronaldo scheitert vom Punkt.
IMAGO/SOPA Images

 Licht und Schatten für die Fussball-Stars: Erling Haaland trifft dreifach für Norwegen – und verschiesst noch zwei Penaltys. Auch Cristiano Ronaldo scheitert vom Punkt, ebenso Mateo Retegui und Ferran Torres. Besser läuft es Thomas Müller, Lionel Messi und Luis Suárez in der MLS.

Syl Battistuzzi

12.10.2025, 10:28

12.10.2025, 10:36

Haaland

Starstürmer Erling Haaland hat Norwegen im brisanten Qualifikationsspiel gegen Israel mit einem Dreierpack noch dichter Richtung WM 2026 gebracht. Die Norweger gewannen das von propalästinensischen Protesten begleitete Duell mit 5:0 und können nach dem sechsten Sieg im sechsten Spiel fast schon für die Endrunde planen.

WM-Qualifikation. Norwegen weiter makellos – Italien bleibt dran ++ Albanien gewinnt in Serbien

WM-QualifikationNorwegen weiter makellos – Italien bleibt dran ++ Albanien gewinnt in Serbien

Haaland steuerte drei Treffer (27./63./72.) zum Erfolg bei, damit kommt er auf 51 Länderspieltore in 46 Spielen. Es ist gleichzeitig auch der 27. Hattrick in der Karriere des erst 25-Jährigen. 

Der Angreifer von Manchester City scheiterte aber gleich zweimal vom Elfmeterpunkt an Goalie Daniel Peretz. Bei einem Foulelfmeter in der 5. Minute schoss er von sich aus gesehen flach links – Peretz parierte. Weil der Israeli sich aber zu früh von der Torlinie nach vorne bewegt hatte, liess der Schiedsrichter den Strafstoss wiederholen. Diesmal probierte es Haaland flach rechts – und wieder war Peretz zur Stelle.

Cristiano Ronaldo

Es war nicht der Abend von Cristiano Ronaldo. CR7 & Co. taten sich gegen die tapfer kämpfenden Iren lange schwer. In der 75. Minute bekommen die Portugiesen dann einen umstrittenen Handelfmeter zugesprochen. Superstar Ronaldo sah jedoch seinen in die Mitte getretenen Ball von Keeper Caoimhín Kelleher abgewehrt.

Kein Wunder, schliesslich hat der Ire zuletzt auch die Penaltys von Kylian Mbappé (für Liverpool gegen Real Madrid) und Bruno Fernandes (für seinen aktuellen Klub Brentford gegen Manchester United) gehalten. Am Ende setzte sich der Favorit aber durch. Rúben Neves köpfte den Nations-League-Gewinner in der Nachspielzeit zum dritten Sieg im dritten Match.

Mateo Retegui und Ferran Torres

Doch nicht nur Erling Haaland und Cristiano Ronaldo scheiterten am Samstagabend vom Punkt, auch der Italo-Argentinier Mateo Retegui und Spanier Ferran Torres konnten ihre Elfer-Versuche nicht verwerten.

«Ohne Familie wäre ich nicht mehr da». Bei Arnautovic fliessen nach Tor-Rekord die Tränen

«Ohne Familie wäre ich nicht mehr da»Bei Arnautovic fliessen nach Tor-Rekord die Tränen

Während Retegui beim 3:1-Erfolg der Squadra Azzurra über Estland immerhin noch treffen konnte – Italien festigte damit Platz zwei – blieb Torres am Ende torlos. Immerhin blieb Spanien beim 2:0 gegen Georgien auch im dritten Gruppenspiel ohne Gegentreffer. Yeremy und Mikel Oyarzabal trafen für die deutlich überlegenen Iberer.

Arda Güler und Kenan Yildiz 

Die Türkei bekam im September ebenfalls eine Lektion von Spanien und verlor zuhause glatt mit 0:6. Nun zeigte das Team von Trainer Vincenzo Montella im dritten Spiel auswärts in Bulgarien eine starke Reaktion und gewann selbst mit 6:1.

Real-Legionär Arda Güler sammelte drei Scorerpunkte – Juve-Star Kenan Yildiz buchte ein Doppelpack (51./56.) und war zudem hauptverantwortlich für das Eigentor durch Viktor Popov (50.).

Thomas Müller

Thomas Müller hat die Vancouver Whitecaps mit einem ganz späten Treffer auf Platz eins der Western Conference der MLS geschossen. Der frühere Bayern-Star traf in der siebten Minute der Nachspielzeit zum 2:1-Erfolg der Kanadier bei Orlando City. Es war das sechste Tor im sechsten Einsatz für den 36-jährigen Deutschen.

Lionel Messi und Luis Suarez

Lionel Messi führte derweil Inter Miami mit seinen Saisontreffern 25 und 26 zu einem 4:0-Erfolg über Atlanta United. Der Club des argentinischen Weltmeisters hat sich im Osten Platz drei gesichert. Durch seine beiden Tore führt Messi zudem die Torjägerliste der Liga an.

Auch Luis Suárez steuerte ein Treffer bei. Mit neun Saison-Toren ist der 38-Jährige zwar nicht mehr ganz so torgefährlich wie zu seinen besten Zeiten, der Uruguayer hat aber gleichzeitig die Marke von 600 Karriere-Treffern geknackt.

Meistgelesen

Schwacher Polarwirbel könnte der Schweiz eisigen Winter bescheren
Bande aus Italien raubt Schweizer Tankstellen aus – 6 Täter verhaftet
So viel kassiert Amherds Ex-VBS-Generalsekretär nach Kündigung
Sonnensturm im Anflug? Erde erreicht wieder gefährliches Aktivitätsmaximum
Zu schön, um harmlos zu sein – die glitzernde Verführung der rechten Frauenwelt

Mehr Fussball

Nach Pleite gegen Albanien. Rücktritt von Serbiens Nationaltrainer Stojkovic

Nach Pleite gegen AlbanienRücktritt von Serbiens Nationaltrainer Stojkovic

Ligue 1. Monaco hat Hütter-Ersatz bereits gefunden

Ligue 1Monaco hat Hütter-Ersatz bereits gefunden

Buhrufe und Beleidigungen. Schweden-Fans gehen nach Schweiz-Pleite auf Trainer Tomasson los

Buhrufe und BeleidigungenSchweden-Fans gehen nach Schweiz-Pleite auf Trainer Tomasson los

Fussball Videos

«Die Nati hat in Schweden viel Glück gebraucht»

«Die Nati hat in Schweden viel Glück gebraucht»

blue Sport Redaktor Jan Arnet über die Leistung der Schweizer Nati beim 2:0-Sieg in Schweden.

10.10.2025

Elvedi: «Das war ein sehr reifer Auftritt»

Elvedi: «Das war ein sehr reifer Auftritt»

10.10.2025

Xhaka: «Wir kamen, um zu gewinnen»

Xhaka: «Wir kamen, um zu gewinnen»

10.10.2025

«Die Nati hat in Schweden viel Glück gebraucht»

«Die Nati hat in Schweden viel Glück gebraucht»

Elvedi: «Das war ein sehr reifer Auftritt»

Elvedi: «Das war ein sehr reifer Auftritt»

Xhaka: «Wir kamen, um zu gewinnen»

Xhaka: «Wir kamen, um zu gewinnen»

Mehr Videos