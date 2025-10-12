Cristiano Ronaldo scheitert vom Punkt. IMAGO/SOPA Images

Licht und Schatten für die Fussball-Stars: Erling Haaland trifft dreifach für Norwegen – und verschiesst noch zwei Penaltys. Auch Cristiano Ronaldo scheitert vom Punkt, ebenso Mateo Retegui und Ferran Torres. Besser läuft es Thomas Müller, Lionel Messi und Luis Suárez in der MLS.

Haaland

Starstürmer Erling Haaland hat Norwegen im brisanten Qualifikationsspiel gegen Israel mit einem Dreierpack noch dichter Richtung WM 2026 gebracht. Die Norweger gewannen das von propalästinensischen Protesten begleitete Duell mit 5:0 und können nach dem sechsten Sieg im sechsten Spiel fast schon für die Endrunde planen.

Haaland steuerte drei Treffer (27./63./72.) zum Erfolg bei, damit kommt er auf 51 Länderspieltore in 46 Spielen. Es ist gleichzeitig auch der 27. Hattrick in der Karriere des erst 25-Jährigen.

50 – Games taken to reach 50 senior international goals (select players):



Erling Haaland (Norway) – 46

Harry Kane (England) – 71

Neymar (Brazil) – 74

Kylian Mbappé (France) – 90

Robert Lewandowski (Poland) - 90

Lionel Messi (Argentina) – 107

Cristiano Ronaldo (Portugal) – 114… pic.twitter.com/eJpe7jJHb4 — OptaJoe (@OptaJoe) October 11, 2025

Der Angreifer von Manchester City scheiterte aber gleich zweimal vom Elfmeterpunkt an Goalie Daniel Peretz. Bei einem Foulelfmeter in der 5. Minute schoss er von sich aus gesehen flach links – Peretz parierte. Weil der Israeli sich aber zu früh von der Torlinie nach vorne bewegt hatte, liess der Schiedsrichter den Strafstoss wiederholen. Diesmal probierte es Haaland flach rechts – und wieder war Peretz zur Stelle.

Haaland missed two penalties against Israel 😳 pic.twitter.com/uo3sNbPbj6 — Big Chance Missed (@ChanceMissed) October 11, 2025

Cristiano Ronaldo

Es war nicht der Abend von Cristiano Ronaldo. CR7 & Co. taten sich gegen die tapfer kämpfenden Iren lange schwer. In der 75. Minute bekommen die Portugiesen dann einen umstrittenen Handelfmeter zugesprochen. Superstar Ronaldo sah jedoch seinen in die Mitte getretenen Ball von Keeper Caoimhín Kelleher abgewehrt.

Kein Wunder, schliesslich hat der Ire zuletzt auch die Penaltys von Kylian Mbappé (für Liverpool gegen Real Madrid) und Bruno Fernandes (für seinen aktuellen Klub Brentford gegen Manchester United) gehalten. Am Ende setzte sich der Favorit aber durch. Rúben Neves köpfte den Nations-League-Gewinner in der Nachspielzeit zum dritten Sieg im dritten Match.

Mateo Retegui und Ferran Torres

Doch nicht nur Erling Haaland und Cristiano Ronaldo scheiterten am Samstagabend vom Punkt, auch der Italo-Argentinier Mateo Retegui und Spanier Ferran Torres konnten ihre Elfer-Versuche nicht verwerten.

Während Retegui beim 3:1-Erfolg der Squadra Azzurra über Estland immerhin noch treffen konnte – Italien festigte damit Platz zwei – blieb Torres am Ende torlos. Immerhin blieb Spanien beim 2:0 gegen Georgien auch im dritten Gruppenspiel ohne Gegentreffer. Yeremy und Mikel Oyarzabal trafen für die deutlich überlegenen Iberer.

Arda Güler und Kenan Yildiz

Die Türkei bekam im September ebenfalls eine Lektion von Spanien und verlor zuhause glatt mit 0:6. Nun zeigte das Team von Trainer Vincenzo Montella im dritten Spiel auswärts in Bulgarien eine starke Reaktion und gewann selbst mit 6:1.

Real-Legionär Arda Güler sammelte drei Scorerpunkte – Juve-Star Kenan Yildiz buchte ein Doppelpack (51./56.) und war zudem hauptverantwortlich für das Eigentor durch Viktor Popov (50.).

Thomas Müller

Thomas Müller hat die Vancouver Whitecaps mit einem ganz späten Treffer auf Platz eins der Western Conference der MLS geschossen. Der frühere Bayern-Star traf in der siebten Minute der Nachspielzeit zum 2:1-Erfolg der Kanadier bei Orlando City. Es war das sechste Tor im sechsten Einsatz für den 36-jährigen Deutschen.

MÜLLER MAGIC ✨@WhitecapsFC take the lead in stoppage time! pic.twitter.com/aO69MOf7P5 — Major League Soccer (@MLS) October 12, 2025

Lionel Messi und Luis Suarez

Lionel Messi führte derweil Inter Miami mit seinen Saisontreffern 25 und 26 zu einem 4:0-Erfolg über Atlanta United. Der Club des argentinischen Weltmeisters hat sich im Osten Platz drei gesichert. Durch seine beiden Tore führt Messi zudem die Torjägerliste der Liga an.

Messi scores and his @Argentina teammates were loving it 🇦🇷 pic.twitter.com/EGgHC3BieC — Major League Soccer (@MLS) October 12, 2025

Auch Luis Suárez steuerte ein Treffer bei. Mit neun Saison-Toren ist der 38-Jährige zwar nicht mehr ganz so torgefährlich wie zu seinen besten Zeiten, der Uruguayer hat aber gleichzeitig die Marke von 600 Karriere-Treffern geknackt.