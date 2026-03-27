Athekame: «Wir müssen alle Spiele wie ein Finale angehen» 27.03.2026

Die U21-Nati steht in der EM-Quali vor wichtigen Spielen. Die zwei Youngsters Zachary Athekame und Bruno Ogbus sprechen mit blue Sport über die Peinlich-Pleite in Luxemburg, den neuen Trainer Alex Frei und ihre WM-Träume mit der A-Nati.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer U21 steht unter Druck und braucht dringend Siege, um sich noch für die EM-Endrunde zu qualifizieren.

Nach der überraschenden Niederlage gegen Luxemburg will das Team daraus gelernt haben und künftig jeden Gegner ernst nehmen.

Gegen die Färöer und Estland sollen nun wichtige Punkte her, während die Spieler gleichzeitig vom langfristigen Ziel einer WM-Teilnahme träumen. Mehr anzeigen

Bei der U21-Nati gehts jetzt um die Wurst. Wenn das Team vom neuen Trainer Alex Frei noch an die EM-Endrunde im kommenden Sommer will, müssen jetzt dringend Siege her.

Auch, weil sich die Schweiz im November gegen Luxemburg blamierte. Mit 1:2 unterlag man dem Fussball-Zwerg. Aus dieser Pleite habe man aber gelernt, meinen die zwei Youngsters Zachary Athekame und Bruno Ogbus.

«Müssen voll konzentriert sein»

«Wir haben gelernt, keinen Gegner zu unterschätzen und alle Spiele wie ein Finale zu spielen», sagt Milan-Spieler Athekame im Gespräch mit blue Sport. Und auch Freiburgs Ogbus bestätigt: «Wir müssen immer alles geben für einen Sieg. Ich denke, wir werden das jetzt auch hinbekommen.»

Beweisen können die Schweizer dies bereits am Freitag. Um 20 Uhr geht es gegen die Färöer, am Dienstag dann noch gegen Estland. «Es sind keine einfachen Spiele. Wir müssen voll konzentriert sein», weiss Ogbus.

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Der WM-Traum lebt

Während die U21 in Thun die Färöer empfängt, spielt die A-Nati zeitgleich im rund 90 Kilometer entfernten Basel im Test-Knüller gegen Deutschland und bereitet sich so auf die WM im kommenden Sommer vor. Haben auch die Youngsters das Turnier noch irgendwo im Hinterkopf?

«Ja», sagt Athekame. «Das ist ein ganz klares Ziel von mir.» Und Ogbus meint: «Ich glaube jeder Fussballer würde gerne mal eine WM spielen. Ich hoffe es natürlich und es würde mich freuen.» Aktuell seien die beiden aber voll auf die U21 fokussiert.

Vom neuen Coach Alex Frei haben die beiden einen guten ersten Eindruck. «Wir spüren seine Erfahrung. Wir merken, dass er genau das erlebt hat, was wir gerade erleben», freut sich Athekame. «Die Trainings gefallen mir bis jetzt gut», sagt Ogbus.