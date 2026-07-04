Das ganz grosse Fussball-Wunder bleibt aus: Und dennoch zeigt sich die internationale Presse beeindruckt von Kap Verdes heroischem Kampf gegen Argentinien, der erst in der Verlängerung verloren geht.

Pressestimmen «Hässliches Argentinien!» ++ «Triumph und Erleichterung in der Hölle von Miami» ++ «Kap Verde droht mit einer Sensation»

Darum geht’s Argentinien steht nach unerwartet hartem Kampf im WM-Achtelfinal.

Der amtierende Weltmeister setzt sich erst nach Verlängerung mit 3:2 gegen WM-Neuling Kap Verde durch.

Die Presse ist beeindruckt vom Auftritt des krassen Aussenseiters.

Der amtierende Weltmeister Argentinien schrammt gegen Kap Verde an einer der grössten Blamagen in der WM-Geschichte vorbei. Die Gauchos gewinnen ihren Achtzehntelfinal gegen die krassen Aussenseiter, vor dem Turnier von vielen als vermeintliches Kanonenfutter verspottet, mit 3:2 nach Verlängerung.

Sinnbildlich für den Kraft- und Kampfakt steht Superstar Lionel Messi, der den Platz in Miami gezeichnet mit einer grossen Beule über dem rechten Auge verlässt. In der Nachspielzeit der 90 Minuten prallte Messi mit dem Kopf gegen das Knie seines Gegenspielers. Englands Boulevardblatt «The Sun» meint dazu: «Lionel Messi beendete den Thriller gegen Kap Verde mit einer schrecklichen Beule an der Stirn, die immer mehr anschwoll.»

Imago

Geglänzt hat Messi aber auch gegen Kap Verde. Er brachte sein Team mit seinem Treffer zum 1:0 auf Kurs. Es war bereits sein 7. Tor an dieser WM, damit führt er die Torschützenliste an.

00:06 Messi zaubert auch gegen Kap Verde und schiesst Argentinien in Führung

Das schreibt die internationale Presse

In Argentinien überwiegt am Ende die Erleichterung. «Clarín» schreibt von einem «Spiel voller Qual». «Triumph und Erleichterung in der Hölle von Miami», tönt es bei «La Nación» und auch die Schreiberlinge bei «Olé» berichten von einer nicht enden wollenden «Qual».

Screenshot: Olé

In England titelt «The Guardian»: «Kap Verde droht mit einer Sensation, bevor Argentinien in einem WM-Klassiker die Herzen der Fans bricht.»

Screenshot: The Guardian

«The Independent» würdigt die Leistung der Verlierer und titelt: «Wie sich Kap Verde mit seinem heldenhaften Ausscheiden gegen Argentinien bei der Weltmeisterschaft einen Platz in der Geschichte sicherte!» Und das Blatt kommt zum Schluss, dass sdies «die denkbar beste Rechtfertigung für eine Weltmeisterschaft mit 48 Mannschaften» gewesen sei.

Auch in Italien verfolgt man die WM. Die «Gazzetta dello Sport» schreibt: «Hässliches Argentinien! Wie beängstigend. Argentinien gewann 3:2 nach Verlängerung, doch es war eine furchteinflössende Leistung gegen die Kapverden, die ein aussergewöhnliches Spiel ablieferten, nie aufgaben, stets erhobenen Hauptes spielten und den Ball nie aus der Hand gaben.»

Screenshot: La Gazzetta dello Sport

Das spanische Medium «Mundo Deportivo» meint, dass Kap Verde einen Stern verdient hätte, weil es beim WM-Debüt die Welt erzittern liess. Ein Stern über dem Wappen steht für einen Weltmeistertitel.

Bei «AS» ist zu lesen: «Kap Verde treibt Messis Argentinien bis an die Grenze des Leidens.» Beeindruckt ist auch Christian Falk, der Messi schon bei sechs Weltmeisterschaften (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 und 2026) gesehen hat: «Ich, der BILD-Reporter, war bei allen dabei. Allen voran bei den Duellen gegen Deutschland! Doch gegen Kap Verde erlebte ich mein verrücktestes Messi-Spiel!» Mit Ausrufezeichen, das will was heissen!!!

Man könnte nun noch unzählige weitere Medien zitieren. Der Tenor bleibt der gleiche: Alle würdigen sie die Leistung des Verlierer-Teams – und man wird den Eindruck nicht los, dass sich alle ausserhalb Argentiniens auch über einen märchenhaften Sieg gefreut hätten.

00:47 Gefühlschaos bei Fans aus Argentinien und Kap Verde

Telegramm

Argentinien – Kap Verde 3:2 (1:1, 1:0) n.V.

Miami. 64'478 Zuschauer. SR Fischer (CAN).



Tore: 29. Messi (Lisandro Martínez) 1:0. 59. Deroy Duarte (Ryan Mendes) 1:1. 92. Lisandro Martínez (Mac Allister) 2:1. 103. Sidny Cabral (Yannick Semedo) 2:2. 111. Diney Borges (Eigentor) 3:2.



Argentinien: Emiliano Martínez; Molina (104. Montiel), Romero, Lisandro Martínez, Medina (86. Tagliafico); De Paul (84. Paredes), Mac Allister, Fernández, Almada (64. González); Messi, Lautaro Martínez (63. Alvarez).



Kap Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina (100. Gilson Benchimol); Ryan Mendes (80. Willy Semedo), Laros Duarte (67. Jamiro Monteiro), Deroy Duarte (100. Yannick Semedo), Jovane Cabral (80. Hélio Varela); Nuno da Costa (67. Dailon Livramento).



Verwarnungen: 68. Kevin Pina. 115. Montiel.