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Fussball-Legende Hagi folgt als rumänischer Nationaltrainer auf verstorbenen Lucescu

SDA

20.4.2026 - 18:05

Gheorge Hagi ist neuer Nationaltrainer Rumäniens
Gheorge Hagi ist neuer Nationaltrainer Rumäniens
Keystone

Gheorghe Hagi übernimmt zum zweiten Mal den Posten als rumänischer Nationaltrainer. Der frühere Starspieler kehrt damit zu jenem Job zurück, mit dem vor 25 Jahren seine Trainerkarriere begann.

Keystone-SDA

20.04.2026, 18:05

20.04.2026, 18:17

Der 61-jährige Hagi tritt in seiner Heimat die Nachfolge von Mircea Lucescu an, der nach Rumäniens Ausscheiden in den WM-Playoffs zurückgetreten und kurz darauf im Alter von 80 Jahren verstorben war. Laut dem rumänischen Verband hat Hagi einen Vertrag unterzeichnet, der bis zum Ende der Qualifikation für die WM 2030 gültig ist.

Hagi absolvierte 124 Länderspiele für Rumänien und ist mit 35 Treffern gemeinsam mit Adrian Mutu Rekordtorschütze seines Landes. Nach seinem Rücktritt als Spieler im Jahr 2001 war er bereits von September bis November für vier Partien Nationalcoach, ehe er nach der verpassten WM-Qualifikation seinen Posten wieder räumen musste.

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