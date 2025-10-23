  1. Privatkunden
MLS Haile-Selassie mit Chicago in den Playoffs

SDA

23.10.2025 - 07:50

Auf den letzten Drücker: Die Chicago Fire mit Captain Jack Elliott und Maren Haile-Selassie stehen nach einem Sieg über Orlando in den Playoffs der MLS
Auf den letzten Drücker: Die Chicago Fire mit Captain Jack Elliott und Maren Haile-Selassie stehen nach einem Sieg über Orlando in den Playoffs der MLS
Keystone

Maren Haile-Selassie schafft mit den Chicago Fire den Einzug in die Playoffs der MLS. Die Franchise aus Illinois bezwingt in der «Wild Card Round» Orlando mit 3:1.

Keystone-SDA

23.10.2025, 07:50

23.10.2025, 07:54

Haile-Selassie kam – wie schon so oft in der Regular Season – nur zu einem Teileinsatz. Der 26-jährige Schweizer griff erst in der 81. Minute ins Geschehen ein, als das Spiel beim Stand von 3:0 bereits entschieden war.

In den Playoffs bekommt es Chicago in der 1. Runde mit Philadelphia Union zu tun, dem besten Team aus der Eastern Conference. Mit Stefan Frei steht ein zweiter Schweizer in den Playoffs. Der Goalie trifft mit den Seattle Sounders auf Minnesota United. Die Playoffs beginnen in der Nacht auf Samstag mit der Partie zwischen Lionel Messis Inter Miami und dem Nashville SC.

