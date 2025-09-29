  1. Privatkunden
Nationalteam Hajdari entscheidet sich für Kosovo

SDA

29.9.2025 - 13:32

Albian Hajdari streift sich nicht mehr das Schweizer Trikot über
Albian Hajdari streift sich nicht mehr das Schweizer Trikot über
Keystone

Albian Hajdari entscheidet sich gegen eine Zukunft als Schweizer Nationalspieler. Der Innenverteidiger wechselt zum Verband von Kosovo.

Keystone-SDA

29.09.2025, 13:32

Der 22-jährige Hajdari ist ein weiterer Spieler mit Migrationshintergrund, der dem Schweizerischen Fussballverband den Rücken kehrt. Das berichten verschiedene Schweizer Medien. Hajdari hat bereits im Aufgebot für die zwei WM-Qualifikationsspiele von Anfang September gefehlt.

Den gleichen Weg wie Hajdari haben in letzter Zeit Mittelfeldspieler Leon Avdullahu, bei Bundesligist Hoffenheim Teamkollege des Verteidigers, und der beim Serie-A-Verein Fiorentina tätige Eman Kospo eingeschlagen. Der 21-jährige Avdullahu hat sich ebenfalls zu Kosovo bekannt, der drei Jahre jüngere Kospo, auch er Innenverteidiger, läuft nunmehr für Bosnien-Herzegowina auf.

