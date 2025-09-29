Albian Hajdari streift sich nicht mehr das Schweizer Trikot über Keystone

Albian Hajdari entscheidet sich gegen eine Zukunft als Schweizer Nationalspieler. Der Innenverteidiger wechselt zum Verband von Kosovo.

Der 22-jährige Hajdari ist ein weiterer Spieler mit Migrationshintergrund, der dem Schweizerischen Fussballverband den Rücken kehrt. Das berichten verschiedene Schweizer Medien. Hajdari hat bereits im Aufgebot für die zwei WM-Qualifikationsspiele von Anfang September gefehlt.

Den gleichen Weg wie Hajdari haben in letzter Zeit Mittelfeldspieler Leon Avdullahu, bei Bundesligist Hoffenheim Teamkollege des Verteidigers, und der beim Serie-A-Verein Fiorentina tätige Eman Kospo eingeschlagen. Der 21-jährige Avdullahu hat sich ebenfalls zu Kosovo bekannt, der drei Jahre jüngere Kospo, auch er Innenverteidiger, läuft nunmehr für Bosnien-Herzegowina auf.