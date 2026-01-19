  1. Privatkunden
Marokkaner treten Fairplay mit Füssen Hakimi unterstützt Tücher-Diebe – Senegal-Ersatzgoalie ist der unbesungene Held

Jan Arnet

19.1.2026

Senegals Ersatzgoalie Yehvann Diouf wehrt sich gegen die Balljungen.
Senegals Ersatzgoalie Yehvann Diouf wehrt sich gegen die Balljungen.
imago

Im Afrika-Cup-Final zwischen Marokko und Senegal geht es drunter und drüber. Jetzt machen Bilder die Runde, welche eine höchst unfaire Aktion der Gastgeber zeigen. 

Jan Arnet

19.01.2026, 10:24

19.01.2026, 11:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Afrika-Cup-Final gegen Senegal versuchen marokkanische Balljungen wiederholt, das Handtuch von Goalie Edouard Mendy zu stehlen.
  • Senegals Ersatztorhüter Yehvann Diouf verteidigt das Handtuch während des gesamten Spiels entschlossen gegen mehrere Störversuche.
  • Auch Marokkos Spieler, darunter Captain Achraf Hakimi, beteiligen sich an der unfairen Aktion.
  • Am Ende gewinnt Senegal das verrückte Finalspiel mit 1:0 nach Verlängerung und holt sich die Trophäe.
Mehr anzeigen

Im grossen Wirbel um den Protest der Senegalesen und dem verschossenen Panenka-Penalty von Brahim Diaz geht am Sonntagabend eine Szene unter: Die marokkanischen Balljungen haben das Fairplay im Afrika-Cup-Final mit Füssen getreten.

Videoaufnahmen und Fotos zeigen, wie die Balljungen immer wieder versuchen, das Handtuch von Senegal-Goalie Edouard Mendy zu klauen. Dieses braucht der Keeper, um sich das Wasser aus dem Gesicht zu wischen – an diesem Sonntagabend regnet es im kalten Rabat wie aus Kübeln.

Zum Helden avanciert dabei aber Senegals Ersatzgoalie Yehvann Diouf. Er steht während des gesamtes Spiels neben Mendys Tor und beschützt das Handtuch, als wäre es sein Baby. Selbst als die Balljungen zu viert versuchen, Diouf das Tuch aus den Händen zu reissen, bleibt der Ersatzkeeper standhaft und lässt nicht locker.

Hakimi wirft Mendys Tuch weg

Doch nicht nur die Balljungen, sondern auch Marokkos Spieler bekleckern sich im Tüechli-Wirbel nicht mit Ruhm. Ganz im Gegenteil: Nachdem Ersatzspieler Ismael Saibari zunächst vergeblich versucht, Mendys Tuch zu klauen, setzt Starspieler Achraf Hakimi noch einen drauf: Bei einer verletzungsbedingten Unterbrechung schnappt sich der Marokko-Captain Mendys Handtuch und wirft es hinter die Werbebande.

Senegal-Verteidiger El Hadji Malick Diouf bemerkt das und sprintet sofort los, um das Tuch zurückzuholen.

Schon im Halbfinal gegen Nigeria hatten marokkanische Ordner wiederholt versucht, das Handtuch des gegnerischen Torhüters zu klauen – mit Erfolg.

Senegal gewinnt irres Finalspiel

Abgesehen von einigen Zuschauern im Stadion, welche die unfairen Aktionen der Marokkaner filmen und ins Netz stellen, scheint niemand etwas bemerkt zu haben. Zumindest greift von offizieller Seite bis zum Ende niemand ein – Marokko erhält bei der Siegerehrung sogar noch den Preis für die fairste Mannschaft des Turniers.

Aber vielleicht hat der Fussballgott gesehen, dass die Marokkaner das Fairplay im Final mit Füssen getreten haben – und dafür gesorgt, dass die Senegalesen nach einem dramatischen Endspiel doch noch als Sieger hervorgehen und den Afrika-Cup gewinnen.

Senegal – Marokko 1:0 n.V.

Senegal – Marokko 1:0 n.V.

18.01.2026

