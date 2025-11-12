UEFA-Präsident Aleksander Ceferin nahm am Mittwoch am Event für die EM 2028 statt. Bild: Keystone

Die Fussball-EM 2028 in Grossbritannien und Irland endet mit drei Spielen im Londoner Wembley-Stadion.

Keystone-SDA SDA

Wie die UEFA am Abend am Piccadilly Circus in der britischen Hauptstadt mitteilte, werden beide Halbfinals sowie der Final 2028 in der 86'000 Menschen fassenden Arena gespielt. Das Endspiel wird am 9. Juli um 18.00 Uhr Schweizer Zeit angepfiffen.

Eröffnet wird das Turnier genau einen Monat zuvor am 9. Juni im walisischen Cardiff. Die vier Viertelfinalspiele werden in Dublin, Glasgow, Cardiff und London gespielt.

Die UEFA bestätigte drei Anspielzeiten für das Turnier mit 24 Mannschaften und 51 Spielen: 15.00 Uhr, 18.00 Uhr und 21.00 Uhr (jeweils Schweizer Zeit). Der genaue Spielplan wird nach der Auslosung 2027 veröffentlicht. Die Lose für die EM-Qualifikation werden am 6. Dezember 2026 in Belfast gezogen. Gespielt wird 2028 in neun Stadien in acht Städten in England, Wales, Schottland und Irland.

Das könnte dich auch interessieren

Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft in Lausanne Die Schweizer Nati von Trainer Murat Yakin bereitet sich auf die letzten WM-Qualifikationsspiele vor. Am Samstag geht es in Genf gegen Schweden, danach auswärts im Kosovo. 10.11.2025