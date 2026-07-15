Show geht vor: Die Fans müssen sich im WM-Final länger gedulden bis zum Anpfiff zur zweiten Halbzeit

Wie lange der Unterbruch in East Rutherford bei New York am Sonntag (21.00 Uhr) genau sein wird, darüber gibt es unterschiedliche Angaben. So ist von 20, aber auch von bis zu 30 Minuten Pause die Rede.

In der Halbzeitshow, die an jene im Super Bowl erinnert, sollen Stars wie die Pop-Ikonen Shakira und Madonna sowie der kanadische Superstar Justin Bieber auftreten. Die südkoreanische Band BTS ist ebenfalls dabei – genau wie der nigerianische Musiker Burna Boy, der gemeinsam mit dem venezolanischen Dirigenten Gustavo Dudamel, der Band Coldplay und einem New Yorker Grundschulchor auftritt.

Die FIFA äusserte sich zu den Berichten unter anderem der BBC und von «The Times» zunächst nicht. Von den Regelhütern des International Football Association Board (IFAB) ist eigentlich festgelegt, dass den Spielern eine Halbzeitpause von maximal 15 Minuten zusteht. Demnach darf die Dauer der Pause ausschliesslich mit der Erlaubnis des Schiedsrichters geändert werden.