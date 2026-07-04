Joshua Kimmich will trotz des WM-Aus gegen Paraguay im Sechszehntelfinale als Kapitän der Nationalmannschaft weitermachen. TV-Experte Dietmar Didi Hamann sieht das anders.

Nach dem vorzeitigen WM-Aus Deutschlands wünscht sich TV-Experte Dietmar Hamann einen Rückzug von Kapitän Joshua Kimmich aus dem DFB-Team. «Er hatte jetzt fünf Turniere in verantwortungsvoller Position. Und er hat es fünfmal nicht geschafft», sagte der ehemalige Nationalspieler im TOMorrow Business-Podcast.

Der 31-jährige Kimmich stelle sich jetzt dahin und sage, er wolle nicht davonlaufen, sagte Hamann. «Das hat nichts mit Davonlaufen zu tun», entgegnete er. «Das hat was damit zu tun, Verantwortung zu übernehmen.» Das wäre «ein Zeichen von ihm». Er würde ihm das «wahnsinnig hoch anrechnen».

Das habe etwas mit Einsicht zu tun, sagte der 52-Jährige zu einem entsprechenden Schritt des Profis vom deutschen Rekordmeister Bayern München. «Dann erwarte ich von so einem Spieler, wenn er dieser Topspieler sein soll, dass er Verantwortung übernimmt und dass er sagt: 'So, es war wunderschön hier. Ich bedanke mich für den Support. Ich habe alles probiert.'»

Hamann: DFB-Team unter Kimmich regelmässig früh gescheitert

Mit Kimmich als Führungsspieler sei die Nationalmannschaft bei zwei EM- und drei WM-Turnieren nie über das Viertelfinale hinausgekommen. Nur bei der EM 2016 hatte Kimmich mit dem DFB-Team das Halbfinale erreicht. Damals sei die Mannschaft aber noch von Spielern aus dem Weltmeister-Team getragen worden, merkte Hamann an.

Er zweifelte auch die Einschätzung an, dass Kimmich Weltklasse sei. Weder als Rechtsverteidiger noch im Mittelfeld. Er sei ein «sehr, sehr guter Spieler», meinte Hamann. Als Spieler, die ihn in der Nationalmannschaft ersetzen könnten, nannte er unter anderem den Dortmunder Felix Nmecha, den Stuttgarter Angelo Stiller, Kimmichs Club-Kollege Tom Bischof oder Verteidiger Yann Aurel Bisseck von Inter Mailand. Er hielt Kimmich zugute, dass dieser sich immer stelle. «Er ist einer, der immer Verantwortung übernimmt.»

Vor der WM: Favoriten-Check mit Hamann