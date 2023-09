Hansi Flick wird nach Peinlich-Pleite gegen Japan entlassen

Bundestrainer Hansi Flick muss gehen. Bild: Imago

Es kommt, wie es kommen musste: Nach der neuerlichen Blamage (1:4 gegen Japan) wird Hansi Flick als Bundestrainer entlassen. Wer neun Monate vor der Heim-EM seine Nachfolge antritt, ist noch nicht bekannt. Es gibt aber einen Favoriten.

Die Bilanz von Hansi Flick als Nationaltrainer ist desaströs (nur 4 Siege aus den letzten 17 Spielen) und genügte den deutschen Ansprüchen der Deutschen nicht ansatzweise. Im Vorfeld der Spiele gegen Japan und Frankreich war Hansi Flick bereits angezählt. Nur zwei Siege – oder zumindest zwei richtig starke Auftritte – hätten dem 58-Jährigen helfen können.

Doch es kam ganz anders. Am Samstagabend verliert die deutsche Nationalmannschaft zuhause gegen Japan die erste von zwei Prüfungen 1:4. Eigentlich wäre alles andere als die Entlassung des Trainers überraschend gekommen. Bereits am Samstagabend vermied DFB-Direktor Rudi Völler ein klares Bekenntnis zu Flick. «Wir sollten uns erst mal sammeln. Morgen wird ein bisschen trainiert. Dann spielen wir gegen Frankreich. Danach sollten wir erst mal in uns gehen und überlegen, wie es weitergeht. Mal gucken …», sagte Völler.

Nun haben sie aber offensichtlich schon vor dem Frankreich-Spiel überlegt – und gehandelt. Eine Kurzschlusshandlung war dies kaum, denn die Entscheidungsträger haben wohl noch eine Nacht darüber geschlafen. Zumindest leitete Flick am Sonntagmorgen noch das öffentliche Training des DFB-Teams auf dem Gelände des VfL Wolfsburg. Erst danach wurde seine Entlassung kommuniziert.

«Die Gremien waren sich einig, dass die A-Nationalmannschaft der Männer nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen einen neuen Impuls benötigt», sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Er bezeichnete den Rauswurf Flicks als «unumgänglich». Neun Monate vor der Heim-EM 2024 muss der Verband in einer der tiefsten sportlichen Krisen seiner Geschichte einen neuen Trainer suchen. Ende 2022 war die DFB-Auswahl – auch nach einer Niederlage gegen Japan – in der Vorrunde der WM gescheitert.

ℹ️ Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der DFB GmbH und Co. KG haben heute auf Vorschlag von DFB-Präsident Bernd Neuendorf beschlossen, Bundestrainer Hansi Flick sowie die beiden Co-Trainer Marcus Sorg und Danny Röhl mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben zu entbinden. pic.twitter.com/WtAcUxJvb2 — DFB-Team (@DFB_Team) September 10, 2023

Wer wird Nachfolger von Hansi Flick?

Beim nächsten Länderspiel gegen Frankreich am Dienstag in Dortmund werden Sportdirektor Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner die Auswahl interimsweise betreuen.

Als mögliche Nachfolger waren zuletzt mehrere Kandidaten genannt, allen voran der frühere Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, der Österreicher Oliver Glasner und auch Völler, der nach dem WM-Aus installiert worden war, und Matthias Sammer. Die vermeintliche 1A-Lösung Jürgen Klopp ist an den FC Liverpool gebunden.

Flick hatte die Nationalmannschaft nach der EM 2021 von Joachim Löw übernommen und hatte die ersten acht Spiele gewonnen, allerdings gegen bestenfalls zweitklassige Gegner. In Katar flog die DFB-Auswahl nach den Spielen gegen Japan (1:2), Spanien (1:1) und Costa Rica (4:2) nach der Vorrunde raus, Flick schaffte die Trendwende in den vergangenen Monaten nicht.

Flick hatte sein Team entgegen seiner Ankündigung, seine «Kernmannschaft» für das Heim-Turnier finden zu wollen auch gegen Japan wieder stark verändert. Eine neue Taktik mit Joshua Kimmich als im Spielaufbau auch zentral agierendem Rechtsverteidiger ging völlig schief. Flick kassierte in seinem 25. Länderspiel seine höchste Niederlage.