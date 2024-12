Haris Seferovic: «Amdouni macht es sehr gut bei Benfica» Er hat 188 mal für Benfica gespielt. Haris Seferovic traut auch Zeki Amdouni eine erfolgreiche Zeit in Lissabon zu. 24.12.2024

Bei Benfica Lissabon sorgt Zeki Amdouni für Furore. Einige Jahre zuvor tat dies auch Haris Seferovic. Der 32-jährige Stürmer hat mit blue Sport über seinen Schweizer Nachfolger in Portugal gesprochen.

Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Haris Seferovic spielte von 2017 bis 2022 bei Benfica Lissabon.

Mit Zeki Amdouni sorgt beim Spitzenklub der nächste Schweizer Stürmer für Furore.

Seferovic ist bei blue Sport voll des Lobes, als er über Amdouni spricht. Mehr anzeigen

Zeki Amdouni tut bei Benfica Lissabon das, was Haris Seferovic zu seiner Zeit in Portugal tat: Tore schiessen. Am Montagabend genügen Amdouni 19 Minuten Spielzeit für ein Doppelpack. Benfica stösst mit dem 3:0-Sieg gegen Estoril den Stadtrivalen Sporting sogleich von der Tabellenspitze.

Seferovic ist voll des Lobes, als er mit blue Sport über Amdouni spricht: «Er macht es sehr gut.» Amdouni sei zwar nicht immer in der Startaufstellung, aber er sei immer gefährlich und schiesse seine Tore. Kurz: «Besser kann er es nicht machen.»

Seferovic einst Torschützenkönig

Amdouni steht in der portugiesischen Liga bei mittlerweile fünf Treffern. Bis zur Bestmarke von Seferovic fehlt noch ein bisschen. Der 32-Jährige kürte sich 2018/2019 zum Torschützenkönig – 23 Treffer in 29 Spielen.

Seferovic benötigte bei Benfica nach seinem Wechsel von Frankfurt nach Lissabon 2017 eine Saison, bis er richtig einschlug. Ob Amdouni bei Benfica überhaupt eine zweite Saison bekommt, ist noch unklar. Der Nati-Knipser steht bei Burnley unter Vertrag, die Benfica-Leihe endet im kommenden Sommer.

«In Lissabon sind sie mega zufrieden mit ihm»

Ob Amdouni in die Fussstapfen von Landsmann Seferovic treten kann? «Ich hoffe, dass er seine Minuten bekommt, Tore schiesst und sich weiterentwickeln kann.» Seferovic weiss: «In Lissabon sind sie mega zufrieden mit ihm.»

