Österreich
Haris Tabakovic unterschreibt in Salzburg
Haris Tabakovic setzt seine Karriere in Österreich fort
Keystone
Haris Tabakovic wechselt nach drei Jahren in Deutschland zurück nach Österreich.
Der in der Schweiz geborene WM-Teilnehmer mit Bosnien-Herzegowina und ehemalige Schweizer Nachwuchs-Internationale unterschrieb bei Red Bull Salzburg einen Dreijahresvertrag. In der vergangenen Saison war der 32-Jährige von Hoffenheim an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen.
Tabakovic, ein klassischer Mittelstürmer, spielte schon zwischen 2020 und 2023 in Österreich – zwei Saisons für Austria Lustenau und eine für Austria Wien. Für Alessandro Vogt, der vom FC St. Gallen nach Hoffenheim wechselte, ist Tabakovics Abgang eine gute Nachricht. Der Schweizer U21-Internationale hat beim Unterfangen, sich in der Bundesliga zu behaupten, fürs Erste einen Konkurrenten weniger.