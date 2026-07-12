Der in der Schweiz geborene WM-Teilnehmer mit Bosnien-Herzegowina und ehemalige Schweizer Nachwuchs-Internationale unterschrieb bei Red Bull Salzburg einen Dreijahresvertrag. In der vergangenen Saison war der 32-Jährige von Hoffenheim an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen.

Tabakovic, ein klassischer Mittelstürmer, spielte schon zwischen 2020 und 2023 in Österreich – zwei Saisons für Austria Lustenau und eine für Austria Wien. Für Alessandro Vogt, der vom FC St. Gallen nach Hoffenheim wechselte, ist Tabakovics Abgang eine gute Nachricht. Der Schweizer U21-Internationale hat beim Unterfangen, sich in der Bundesliga zu behaupten, fürs Erste einen Konkurrenten weniger.