Harry Kane trifft in der Bundesliga am Laufmeter Keystone

Bayern München hält den Druck auf Leverkusen aufrecht. Der Meister überholt mit dem 1:0 in Köln in der Bundesliga-Tabelle die Mannschaft um Granit Xhaka, die am Samstag in Bremen spielt.

Harry Kane, der neue Münchner Torgarant, erzielte in der 20. Minute den einzigen Treffer der Partie und steht nun in der Liga bei bereits 18 Saisontreffern. Nur in zwei von den zwölf bestrittenen Spielen hat der englische 100-Millionen-Stürmer nicht getroffen.

Mit seinen 18 Toren liegt Kane in der Marschtabelle sogar vor Robert Lewandowski, der 2020/21 im Trikot von Bayern München mit 41 Saisontreffern den Bundesliga-Torrekord aufgestellt hatte. Nach zwölf Runden hatte der Pole damals erst 15 Mal getroffen.

Telegramm und Tabelle:

1. FC Köln – Bayern München 0:1 (0:1). – Tor: 20. Kane 0:1.

Die weiteren Spiele der 12. Runde. Samstag: Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach 15.30. Union Berlin – Augsburg 15.30. SC Freiburg – Darmstadt 98 15.30. Wolfsburg – RB Leipzig 15.30. Werder Bremen – Bayer Leverkusen 15.30. Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart 18.30. – Sonntag: Heidenheim – Bochum 15.30. Hoffenheim – Mainz 05 17.30.

1. Bayern München 12/32 (43:9). 2. Bayer Leverkusen 11/31 (34:10). 3. VfB Stuttgart 11/24 (29:14). 4. RB Leipzig 11/23 (28:10). 5. Borussia Dortmund 11/21 (21:17). 6. Hoffenheim 11/19 (23:20). 7. Eintracht Frankfurt 11/18 (17:11). 8. SC Freiburg 11/14 (14:22). 9. Borussia Mönchengladbach 11/13 (23:23). 10. Augsburg 11/13 (20:23). 11. Wolfsburg 11/13 (15:20). 12. Werder Bremen 11/11 (18:22). 13. Heidenheim 11/10 (17:26). 14. Bochum 11/9 (11:25). 15. Darmstadt 98 11/8 (14:32). 16. Mainz 05 11/7 (11:24). 17. Union Berlin 11/6 (11:26). 18. 1. FC Köln 12/6 (9:24).

sda